30 куб м валежника убрали в лесу Шаховской в ходе акции «Чистый лес»

На территории лесного фонда в округе Шаховская состоялась экологическая акция «Чистый лес». В мероприятии приняли участие около 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Совместными усилиями специалисты Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес», представители администрации г. о. Шаховская, сотрудники МБУ «Благоустройство Шаховская» и волонтеры общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых» в квартале 47 выделе 10 Ядровского участкового лесничества убрали 30 куб. метров валежника на площади 0,2 га.

«Забота о лесе объединила людей совершенно разных профессий и поколений. В этот день все работали с особым воодушевлением, проявляя свою активную жизненную позицию. Благодарим тех, кто присоединился к акции», — отметил заместитель директора Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничего Николай Колесниченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.