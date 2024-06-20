30 июня завершается онлайн-голосование за лучшие экспозиции на выставке «Россия» на ВДНХ
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30 июня завершается онлайн-голосование за лучшие экспозиции на выставке «Россия» на ВДНХ, передает пресс-служба организаторов выставки.
Проголосовать за экспозиции Московской области можно в 11 номинациях:
— Лучшая из лучших
— Самая оригинальная
— Самая познавательная
— С заботой о природе
— Сохранение традиций
— Лучшая для детей
— Прогресс и инновации
— Лучший виртуальный тур
— Лучший интерактив
— Лучший туристический проект
— Лучший социальный проект
Отдать свой голос можно двумя способами: через мобильное приложение «Россия ВДНХ» или на сайте. Отдать свой голос можно сразу на выставке, считав смартфоном QR-код на табличке возле понравившегося стенда.
Приложение «Россия ВДНХ» доступно для всех смартфонов в App Store, Google Play и RuStore.
Международная выставка-форум «Россия» работает до 8 июля.