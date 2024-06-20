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30 июня завершается онлайн-голосование за лучшие экспозиции на выставке «Россия» на ВДНХ

30 июня завершается онлайн-голосование за лучшие экспозиции на выставке «Россия» на ВДНХ, передает пресс-служба организаторов выставки.

Проголосовать за экспозиции Московской области можно в 11 номинациях:

— Лучшая из лучших

— Самая оригинальная

— Самая познавательная

— С заботой о природе

— Сохранение традиций

— Лучшая для детей

— Прогресс и инновации

— Лучший виртуальный тур

— Лучший интерактив

— Лучший туристический проект

— Лучший социальный проект

Отдать свой голос можно двумя способами: через мобильное приложение «Россия ВДНХ» или на сайте. Отдать свой голос можно сразу на выставке, считав смартфоном QR-код на табличке возле понравившегося стенда.

Приложение «Россия ВДНХ» доступно для всех смартфонов в App Store, Google Play и RuStore.

Международная выставка-форум «Россия» работает до 8 июля.