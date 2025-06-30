30 июня отмечают Международный день астероида. Он появился 6 декабря 2016 года благодаря резолюции Генассамблеи ООН.

Международный день астероида учредили не случайно. В эту дату рассказывают людям о том, насколько высока вероятность столкновения с астероидами, и чем это опасно.

30 июня для отмечания выбрано по особой причине. Это годовщина «Тунгусского феномена над Сибирью». В 1908 году 30 июня там случилась крупная астероидная катастрофа. В Землю влетел Тунгусский метеорит.

Образовалась взрывная волна. Она была настолько мощной, как если бы взорвалась водородная бомба. Следы заметили ученые разных стран на территории две тыс. квадратных километров.

После столкновения Земли с метеоритом, повалились деревья. Погибли, получили ранения многие животные, люди.

В тех городах России, где есть планетарии, 30 июня устраивают специальные программы для посетителей. Например, проводят экскурсии или делают скидки.