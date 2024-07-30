30 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно встретиться с близкими в честь Международного дня дружбы, или посвятить вечер любимому хобби, отмечая Всемирный день вышивки или Всемирный день снорклинга. Также можно собрать веселую компанию и вместе отпраздновать необычный День цветных напитков.

Международный день дружбы

Установлен в 2011 году резолюцией Генассамблеи ООН. Идеологической основой для этой даты стали Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты (с 2001 по 2010 годы). Этот праздник направлен на укрепление дружественных отношений между разными народами, странами, культурами и отдельными лицами.

Также одна из задач Международного дня дружбы — привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Был провозглашен Генассамблеей ООН в 2013 году для повышения осведомленности о положении жертв торговли людьми, защиты их прав.

Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Больше всего распространено использование принудительного труда на Ближнем Востоке и в Африке. Часто там в рабстве оказываются выходцы из Европы и стран постсоветского пространства.

В разных государствах в этот день проходят семинары и конференции, тематика которых посвящена проблеме принудительного труда и работорговле. Фотовыставки позволяют людям увидеть своими глазами жертв рабства, а журналистам и фотокорреспондентам — поднять градус остроты проблемы.

Всемирный день вышивки

Отмечается с 2011 года. Первый Всемирный день вышивки прошел в Швеции. Он направлен на восхваление вышивки во всех ее проявлениях.

Археологи утверждают, что вышивкой занимались еще в первобытные времена.

Вышивка является выражением времени. Создатели данного дня считают, что вышивка даже может помочь сосредоточиться на социальной несправедливости между странами.

День цветных напитков

В Сети нет информации, кто и когда придумал этот необычный праздник, но в мире его с удовольствием отмечают. Цветных напитков существует огромное количество. Они могут быть алкогольные и безалкогольные.

Например, в День цветных напитков можно приготовить для себя или для всей семьи ягодный холодный чай, квас, кофе с молоком и многое другое.

Всемирный день снорклинга

Это особый праздник призван подчеркнуть важность и красоту подводного мира.

Снорклинг — вид активного отдыха, который позволяет насладиться подводным миром, не обладая опытом дайвинга. Это плавание со специальной маской, трубкой для дыхания и ластами. Также в холодной воде может быть надет гидрокостюм.

С помощью такого снаряжения пловец может наблюдать за подводными красотами в течение длительного времени при минимальных усилиях. Является популярным развлечением, особенно в тропических широтах.

День Марины с Лазарем

В этот день православные вспоминают двух святых — Маргариту Антиохийскую (она же — православная святая Марина) и Лазаря Галисийского.

На Руси день Марины с Лазарем считали временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. Кроме того, в этот день говорили — «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву».

Именины

Именины в этот день отмечают Вероника, Леонид, Маргарита и Марина.