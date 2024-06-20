30 дневных лагерей работают в школах Сергиево-Посадского округа

С 10 июня в Сергиево-Посадском округе открылись 30 дневных лагерей, которые посещают почти 1200 детей. Насыщенный распорядок дня каждого лагеря основан на программе воспитания «Содружество Орлят России». В рамках программы проводятся мероприятия, посвящённые значимым календарным датам, патриотические квесты и познавательные уроки, игры на свежем воздухе. Каждый понедельник во всех лагерях начинается с подъёма флага и исполнения гимна.

Также вместе с руководителем школы Ириной Рамазановой глава округа осмотрел классы, коридоры и прилегающую территорию учебного заведения. Дмитрий Акулов отметил высокий уровень организации детского отдыха и подготовки школы к новому учебному году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартовала 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.