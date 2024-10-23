30 детских площадок обновили в Коломне

В городском округе Коломна завершаются работы по модернизации детских площадок. Все игровые городки приводят к единому стандарту, разработанному в министерстве благоустройства Московской области. Он предусматривает такие обязательные элементы, как резиновое покрытие, урны, лавочки, информационные стенды и ограждение. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадка на улице Мичурина в Коломне уже приобрела популярность у местной детворы.

Десятилетние Соня и Ирина приходят сюда в свободное от учебы время.

«Здесь раньше была старенькая карусель со сломанным сиденьем, качалка и горка. Редко кто сюда ходил. А сейчас здесь часто много детей собирается. И маленькие с мамами здесь играют, и даже подростки приходят», — говорит Соня.

Игровая зона на улице Мичурина разбита по зонам: горки с лабиринтами — для младших, спортивный уголок с турниками, лестницей и кольцами — для старших, а для малышей — качели, качалка и пружинный балансир. Не забыли и про родителей — для них на площадке разместили удобные лавочки.

Всего в этом году во дворах и на общественных территориях округа появились 32 новые игровые зоны. Они не просто заменили старые игровые элементы, а были построены с нуля, но на привычном для всех месте.

«По программе «Формирование комфортной городской среды» мы обновили 32 небольшие детские игровые площадки и пять больших, губернаторских. Сейчас подрядчик практически завершил работы на 15 из них. Остается убрать мусор, навести порядок, а также посадить газон. На остальных работы тоже близятся к завершению. Уже на всех детских игровых площадках есть твердое покрытие. Производится установка игровых элементов», — говорит начальник управления по благоустройству администрации округа Николай Пшенников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.