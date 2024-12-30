30 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно начинать готовиться к праздникам, отмечая День заворачивания подарков, а в честь Дня бекона можно приготовить какое-либо блюдо, например, яичницу с этим продуктом на завтрак.

День создания СССР

30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской советских социалистических республик, а также Закавказской федерации были подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный договор.

В декларации указывались причины и принципы объединения, а в договоре определялись взаимоотношения между республиками и центром. Утверждение документа юридически оформило создание нового государства в составе четырех союзных советских республик.

За несколько десятилетий СССР превратилось в мощное государство, которое занимало лидирующее место в мире. С его интересами вынуждены были считаться все остальные страны.

26 декабря 1991 года СССР официально прекратил свое существование.

День бекона

Бекон — это очень тонкий слой мяса (обычно свиного) с обильным содержанием сала. Для получения этого продукта выращивают поросят до 6-8 месяцев, или до тех пор, пока животное вырастет до 90 кг. В магазине обычно встречается бекон в копченом виде.

Он подается в качестве закусок, с бутербродами, идет в состав салатов, а также супов. Бекон можно встретить и в пицце, и в яичнице. Кто хоть один раз ел бекон, однозначно не остается к нему равнодушным.

День заворачивания подарков

Существует много различных интересных и креативных способов упаковки подарка любого размера. Именно этому занятию посвящен необычный праздник. Традиция дарить подарки зародилась еще до нашей эры, но заворачивать их стали намного позднее.

Сегодня различные упаковочные материалы можно приобрести практически в любом супермаркете или в специализированных магазинах. Для упаковки используют разнообразные предметы: оберточную бумагу, тесемки, пуговицы, скотч, конфетти, декоративные безделушки.

День памяти пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила

За 600 лет до рождения Христова Иерусалим был завоеван царем вавилонским, храм, воздвигнутый Соломоном, был разрушен, а множество народа израильского отведено в плен.

Среди пленников находились знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор распорядился обучить их халдейской премудрости, воспитать в роскоши, при своем дворе. Но они, храня заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни, питались только овощами и водой.

Господь даровал им мудрость, а святому Даниилу — дар прозорливости и истолкования снов.

В этот день жители Руси особое внимание уделяли огню: ночью разводили огромные костры, приговаривая при этом: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

Русский химик Сергей Лебедев первым разработал способ получения синтетического каучука

В 1926 году правительство СССР объявило конкурс на лучшую работу по синтезу каучука и назначило первую премию в 100 тыс. рублей. Участникам нужно было представить не только описание способа получения каучука, но и не менее 2 кг продукта, разработать полную технологию получения в промышленных условиях.

Химик Сергей Лебедев, который уже много лет занимался проблемой полимеризации, решил поучаствовать в этом конкурсе. Вместе с учениками он закрылся в лаборатории Военно-медицинской академии в Ленинграде. А 30 декабря 1927 года ему удалось закончить эксперимент. Сырьем для получения синтетического каучука сначала была избрана нефть, но потом ее заменили на спирт. В качестве катализатора ученый предложил металлический натрий.

Условия конкурса очень трудновыполнимыми, поэтому ни один из представленных образцов не отвечал полностью всем требованиям. Тем не менее, за свой каучук и способ его получения Лебедев, единственный среди участников, получил премию.

Именины

В этот день свои именины празднуют Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр и Сергей.