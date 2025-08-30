30 августа в Москве стало самым теплым днем месяца

В столице 30 августа стало самым теплым днем с начала месяца, температура к 13 часам поднялась до плюс 27,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он напомнил, что ранее самым теплым днем последнего месяца лета было 3 августа, когда термометры показали плюс 27 градусов.

По словам синоптика. в мегаполисе температура будет расти еще два-три часа, так что точное значение максимума будет известно после 21 часа.

Леус добавил, что 31 августа температура в городе прогнозируется не ниже сегодняшней, а 1 сентября холодный фронт немного понизит ее на 5-6 градусов, но она все еще будет выше климатической нормы.