30 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день в разные годы изобретатели создали то, без чего сегодня сложно представить свой день — электрический пылесос, а также компакт-кассету. Несмотря на то, что компакт-кассеты уже практически не используются, именно благодаря им музыкальные коллективы смогли привить любовь к музыке миллионам человек.

Международный день жертв насильственных исчезновений

Одним из важных событий 30 августа является памятный Международный день жертв насильственных исчезновений. Наверняка каждый хотя бы раз встречал объявление в общественном месте о пропаже человека. Нередко исчезнувшие люди находятся живыми и возвращаются домой, но есть и те, кого, к сожалению, найти так и не удалось.

С целью привлечения внимания к проблеме к пропавшим людям и был учрежден этот памятный день. Активисты, как правило, 30 августа проводят просветительскую деятельность и рассказывают населению, что делать, если пропал близкий человек.

День рождения электрического пылесоса

За такую необходимую вещь, как электрический пылесос, мы обязаны британцу Хьюберу Сесилу Буту, который в 1901 году запатентовал свое изобретение. С момента распространения электрического пылесоса поддерживать порядок в доме стало значительно легче, чем раньше.

Сегодня электрический пылесос существенно видоизменился. На рынке появилось много вариантов роботов-пылесосов, которые могут справляться с уборкой уже и без участия человека.

День рождения компакт-кассеты

В свое время компакт-кассета сменила виниловые пластинки, что сделало музыку доступнее более широкому кругу людей. Музыкальные коллективы и исполнители стали использовать носитель звуковой записи для продвижения своего творчества.

Первая кассета, выпущенная компанией Philips, была представлена миру в 1963 году на промышленной выставке в Берлине, что в конечном итоге стало значимым событием для того времени и последующих поколений.

День Мирона, или Вдовьи помочи

В народе православные христиане 30 августа отмечают День Мирона, посвященного святому Мирону Кизическому, который жил в III столетии от Рождества Христова.

Этот же праздник прозвали днем Вдовьей помочи, так как именно в этот день считалось важным помогать женщинам, потерявшим своих мужей по каким-либо причинам. Также считается, что с этого дня начинается осень — в некоторых регионах замечают сильные листопады.

События в этот день

30 августа в разные годы в России происходили важные события. Например, в 1829 году в Москве заложили каменную Триумфальную арку, а в 2006 году открыли станцию метро «Международная», которая с 31 марта 2024 года носит новое название — «Москва-Сити». А в 2007 году в Москве открыли метро «Трубная».

В Санкт-Петербурге 30 августа в разные годы были следующие события: в 1703 году произошло наводнение, а в 1834 году открылись Нарвские триумфальные ворота.

Именины

Именины 30 августа празднуют Филипп, Павел, Мирон, Илья, Дмитрий, Алексей, Юлиана и Ульяна.