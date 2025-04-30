30 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Международный день джаза, Международный день свечника, День пожарной охраны России и Вальпургиева ночь.

Международный день джаза

Впервые этот праздник, инициированный Генеральной конференцией ЮНЕСКО, состоялся в 2012 году. Цель его проведения — просвещение общественности о педагогической роли джаза, который содействует диалогу, единству и установлению контактов.

Сегодня поддержку продвижению джаза оказывают учебные заведения, общественные организации, частные лица и государственная власть. По сей день джазовое искусство объединяет людей разной расы и национальности, стирает границы между странами.

Международный день свечника

Праздник отмечается каждый год, начиная с 2017 года. Более того, ремесло свечника становится популярнее каждый год, а количество единомышленников растет по всему миру. Проведение праздника инициировал популяризатор свечного искусства в России Сергей Маузер. Он считает, что этот день объединит множество людей.

Дата выбрана не случайно. Она приурочена к народному празднику — дню Зосимы Соловецкого. Именно в последние апрельские дни улья вывозят на пасеки, обходят их с зажженной восковой свечой, произнося молитву Зосиме — покровителю пчел.

День пожарной охраны России

Одна из самых необходимых экстренных служб — пожарная охрана — отмечает свой профессиональный праздник каждый год 30 апреля. Его учредили указом президента России в 1999 году.

Государственная противопожарная служба — мощная оперативная структура, выполняющая задачи по борьбе с огнем, ликвидации ЧС, оказании помощи при ДТП и в других сложных ситуациях. Первая профессиональная служба была образована еще при Петре I. Цель работы неизменна и по сей день — спасение людей.

Вальпургиева ночь

Это традиционный весенний фестиваль и самый масштабный языческий праздник, посвященный плодородию. Он отмечается в Европе в ночь с 30 апреля на 1 мая. Название связано с именем святой Вальпурги. Монахиня приехала из Англии в Германию в 748 году, чтобы основать монастырь. Ее очень любили и стали почитать как святую.

В средние века Вальпургиева ночь считалась пиршеством ведьм в Германии и Скандинавии. Якобы ведьмы на метлах слетались на вершины гор и праздновали вместе с дьяволом и демонами. Нечистая сила пыталась помешать приходу весны. Поэтому перед Вальпургиевой ночью жители деревень жгли костры и обходили дома с факелами.

Именины

Сегодня свои именины отмечают Ян, Фома, Федор, Теодор, Семен, Потап, Михаил, Иван, Александр, Акакий, Азат, Адриан.