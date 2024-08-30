3 участника из Подмосковья стали победителями конкурса «Мастера гостеприимства»

В Ханты-Мансийске подвели итоги третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Победителями полуфинала стали 49 участников из 29 регионов России. От Московской области приглашение в гранд-финал получили три участника. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Более 400 профессионалов и экспертов в сфере гостеприимства из разных регионов России собрались на бизнес-форум, который состоялся в Ханты-Мансийске на площадке «Арт-резиденция».

Ключевым событием форума стал третий полуфинал проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей». На протяжении трех дней участники проходили конкурсные испытания на оценку гибких компетенций, профессионального масштаба, интервью и презентовали свои проекты. Конкурсанты соревновались в 8 номинациях: «Гастроконцепт и Энотуризм», «Инновационные методы образования в сфере туризма», «Открытие региона», «Инновационный менеджмент в управлении индустрии гостеприимства», «Новый формат путешествий», «Развитие территорий», «Сделано в России» и «Научно-популярный туризм».

Помимо оценочных испытаний, для полуфиналистов IV сезона проекта «Мастера гостеприимства» по направлению «Прорывные идеи в туризме», программа форума включала в себя «Мастер-кемп: персонализированный сервис в гостиничной отрасли», деловую часть, нетворкинг, а также встречи бизнеса с представителями органов власти и местного самоуправления и культурно-развлекательную программу.

«В Ханты-Мансийске на полуфинале проекта „Мастера гостеприимства“ мы собрали лучших специалистов гостеприимства со всей страны, чтобы вдохновить их на новые достижения и вместе сделать российский туризм еще ярче — в гранд-финал прошли участники из 29 регионов России. Бизнес-форум объединил профессионалов ресторанного бизнеса, туроператоров, креативной и событийной индустрий. На место в полуфинале претендовали более 35 тыс. человек со всей страны, а в Ханты-Мансийске был зарегистрирован 15-тысячный участник очных мероприятий проекта. Мы продолжим создавать условия для того, чтобы каждый человек мог реализовать свой потенциал в индустрии гостеприимства», — рассказал исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В течение трех дней оценочных конференций участники решали проблемно-аналитические задачи в различных конфигурациях, что помогло нестандартным образом оценить конкурсантов по разным компетенциям. На основе этого эксперты отобрали сильнейших профессионалов индустрии гостеприимства.

На торжественном закрытии бизнес-форума были объявлены имена гранд-финалистов. Победителями третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» из Московской области стали:

Надежда Штрекер, педагог-организатор МУ ЦСППМ «Юность», номинация «Инновационной менеджмент в управлении индустрии гостеприимства», проект «Информационная платформа для маломобильных туристов»

Александр Малинин, генеральный директор ООО «ИЗИ ГАЙД», номинация «Сделано в России», проект «Аудио-экскурсия с сувенирной картой TriMoTi»;

Елена Магаляс, руководитель группы Центра корпоративной культуры ФАУ ЦАГИ, номинация «Научно-популярный туризм», проект «Город начинается с ЦАГИ».

Проект «Информационная платформа для маломобильных туристов, позволяющая самостоятельно составить маршрут на основе предложенных услуг и опыта тревел-блогеров» Надежды Штрекер вошел в топ лучших инициатив. Это первый в России сайт-агрегатор, который поможет маломобильным туристам самостоятельно создавать маршрут путешествия, делиться опытом поездок, зарабатывать на экспертизе. Проект обучит культуре взаимодействия с клиентами с ОВЗ и усилит важность создания доступной среды. Поставщики туристических услуг смогут размещать рекламу, будет развиваться семейный туризм, а также увеличится доступность инклюзивных туристических услуг.

«Для меня „Мастера гостеприимства“ — это возможность заявить о своем проекте, поделиться своими идеями, обменяться опытом и найти новых партнеров и единомышленников. Моя цель — популяризировать инклюзивный туризм в индустрии гостеприимства, обратить внимание на важность этого направления. А еще я стремлюсь развить самостоятельные путешествия среди людей с особенностями здоровья, показать, что это — не страшно и несложно. Но для этого нужны специальные сервисы, информационные ресурсы, поддержка и понимание со стороны сотрудников туриндустрии и т. д.» , — рассказала Надежда Штрекер.

Аудио-экскурсию с интерактивной картой, нарисованной отечественными художниками, предложил Александр Малинин. Проект «Аудио-экскурсия с сувенирной картой TriMoTi» включает в себя маршрут с достопримечательностями и объектами, экскурсии, указатели кафе и ресторанов, отметки видовых точек и популярных мест для фото. Под каждую экскурсию предусмотрена музыка. Аудиогид озвучат профессиональные актеры. Активация и прослушивание происходит на смартфоне посетителя посредством сканирования QR-кода. Проект позволяет туристам экономить средства, повышает доступность качественного контента в масштабах страны.

Профессиональный путь Александра не был связан с индустрией гостеприимства, более 15 лет он проработал в космической сфере, из них 11 в космических стартапах, в том числе международных. Руководил проектом создания первого частного микроспутника Российской Федерации, который полетел в космос в 2014 году. Имеет опыт выступлений на международных конференциях, автор нескольких патентов. Основной профессиональный опыт лежит в управлении технологическими проектами и системной инженерии в космонавтике.

«Я участвую в конкурсе с идеей туристического проекта, а мой профессиональный путь не был связан с индустрией гостеприимства. Я предлагаю создавать для страны качественный туристический контент, давая людям возможность больше узнать о культурном наследии, объектах искусства и своей родине. Я благодарен проекту „Мастера гостеприимства“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“ за то, что я могу рассказать о своих идеях, найти партнеров, клиентов и друзей, узнать больше о тенденциях и трендах в отрасли, получить новый опыт и новые впечатления», — рассказал Александр Малинин.

Елена Магаляс представила проект «Город начинается с ЦАГИ», цель которого — показать гостям и жителям Жуковского неразрывную связь города и аэрогидродинамического института, благодаря которому появился новый населенный пункт. Инициатива также популяризирует историю отечественной науки.

«Проект „Мастера гостеприимства“ для меня — большая школа, где я могу пообщаться с соратниками. Мне нравится обмениваться опытом, я рассказываю о своем городе и стараюсь больше узнать о других городах России. Тема туризма мне интересна очень давно. Последние 20 лет я веду туристический блог в интернете. За это время написала более 14 000 постов о семейных поездках и интересных местах Москвы. Год назад я пришла работать в ведущее научное и градообразующее предприятие авиаграда „Жуковского“. И тут все сложилось — мне поручили разработку маршрута городской экскурсии. Благодаря моим многолетним наработкам это было не сложно — я просто собрала все свои посты и заметки, добавила туда цифры и уникальные сведения из рабочих документов — и экскурсия была готова», — поделилась Елена Магаляс.

По итогам конкурсных испытаний 49 участников из 29 регионов, набравшие наибольшее количество баллов, получили приглашения к участию в гранд-финале, который состоится осенью этого года.

Основным лейтмотивом программы стала культура как передача знаний и опыта в смежных отраслях индустрии гостеприимства. Эксперты из разных направлений раскрыли понимание культуры в формате TED-выступлений. Лидеры индустрии гостеприимства рассказали о принципах и инструментах внедрения подходов wow-эффекта на реальных кейсах, как создать эмоциональную связь с каждым гостем и оставить незабываемые впечатления от продукта, поговорили про культуру экологической осознанности в туризме.

В рамках деловой программы состоялся бизнес-завтрак «Дом культуры», тренинги и неформальная дискуссия «Коллеги, совещание!» с обсуждением новостей из мира гостеприимства с экспертами из разных сфер. Лидеры мнений в индустрии гостеприимства наглядно показали, как реагировать на вызовы, возникающие в кризисные периоды, и принимать оперативные управленческие решения.

Для конкурсантов были организованы встречи с наставниками, партнерами проекта, а также с представителями бизнеса и региональных органов власти. В ходе этих встреч обсуждались конкретные предложения по развитию региона и перспективы развития туризма.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется с 2019 года. Основная его задача — создавать механизмы, направленные на поддержку профессионального развития специалистов индустрии гостеприимства, вовлечение заинтересованной молодежи и формирование бренда профессии

в индустрии.

Организатор бизнес-форума «Мастера гостеприимства» — АНО «Россия — страна возможностей» и правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

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