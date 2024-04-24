3 тыс жителей округа Шаховская проголосовали за благоустройство территорий

15 марта стартовало Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства. 23 апреля к 17:00 на сайте проголосовало более 750 тыс. человек. В городском округе Шаховская к этому времени в голосовании приняли участие 3 040 человек, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

В городском округе Шаховская на голосование вынесены следующие территории: сквер в с. Середа, р. п. Шаховская; сквер в д. Муриково, р. п. Шаховская.

До 30 апреля жители Подмосковья старше 14 лет смогут проголосовать на сайте за выбранную ими территорию.

В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.

«Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий, существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 млн человек. На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году на голосовании представлены 220 территорий из 53 городских округов Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.