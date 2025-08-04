3 тыс торговых точек в Подмосковье могут закрыть из-за запрета продажи алкоголя

Мособлдума подводит итоги весенней сессии. В ходе работы подмосковного парламента был принят закон, которым вводятся новые правила торговли алкоголем в магазинах и общепите. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что с 1 сентября в Подмосковье будет запрещено продавать алкоголь во дворах жилых домов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

После 1 сентября получить лицензию на розничную продажу алкоголя смогут только те магазины, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 м к краю дороги. Если же у торговой точки уже есть лицензия, то она может доработать до конца ее действия. Кроме этого, новые правила не коснутся пристроенных и встроенно-пристроенных помещений.

«По предварительным подсчетам, около 1,4 тыс. магазинов, торгующих слабым алкоголем без лицензии, должны будут прекратить продажу любого алкоголя после 1 сентября. Еще порядка 1,5 тыс. магазинов в многоквартирных домах с лицензией должны будут прекратить продажу алкоголя после 1 сентября после окончания срока лицензии», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что такая мера принята для того, чтобы убрать торговлю спиртным из дворов, поскольку она вызывает большое беспокойство у жителей.

К депутатам фракции «Единая Россия» в Мособлдуме в ходе приемов, на личных встречах, поступали обращения от граждан, в которых они жаловались, что посетители алкомаркетов, как правило, распивают спиртное прямо около входа. И все это сопровождается шумом, мусором, конфликтами. Особенно их беспокоит то, что зачастую вход в магазины со спиртным выходит прямо на детскую площадку, это все видят дети.

«Депутаты «Единой России» обсуждали эти вопросы совместно с Минсельхозпродом Московской области, с предпринимательским сообществом. По результатам такой работы мы вышли на разработку закона», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он отметил, что новые меры в Подмосковье не направлены против бизнеса, добросовестные предприниматели, соблюдающие закон и учитывающие интересы жителей, смогут продолжать работу.

«У бизнеса будет возможность адаптироваться, найти новые пути развития, например, сосредоточиться на продаже других продуктов», — подчеркнул парламентарий.

Кроме этого, по словам парламентария, вводятся новые нормы и для общепита. Теперь, с 23:00 ночи до 08:00 утра будет запрещено продавать спиртное в кафе, барах и прочих объектах общепита в МКД, исключение сделано только для ресторанов.

«Эта мера направлена на борьбу с псевдокафе, которые для вида ставят несколько столов, а по сути, торгуют алкоголем ночью в обход закона», — добавил спикер Мособлдумы.

Закон также ужесточает требования к бизнесу для получения лицензии на продажу алкоголя. Теперь минимальный уставный капитал у организаций, торгующих алкоголем, для получения лицензии должен быть 1 млн. рублей. Ранее он составлял 500 тысяч.

Ответы на вопросы по реализации закона:

Как будет контролироваться соблюдение запрета?

Практика работы уже сложилась — сотрудники Минсельхоза регулярно проводят проверки в зонах запрета продажи алкоголя около образовательных и медицинских организаций. При этом они ориентируются на жалобы жителей, сообщения в соцсетях и от администраций муниципалитетов.

Какие штрафы будут предусмотрены за нарушение?

КоАП РФ, ст. 14.16. Штраф (с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой):

на должностных лиц — 20-40 тыс. рублей;

на юридических лиц — 100-300 тыс. рублей.

Как определяется граница двора? Если магазин стоит на углу дома — как понять, куда выходит вход?

Можно реализовывать алкоголь, если помещение выходит на дорогу и не далее 30 м от неё.

Проще говоря: если выйти из двери, пройти 30 м по прямой и оказаться на дороге — то продавать алкоголь можно.

Что считается «входом во двор»? Если магазин имеет два входа — со двора и с улицы, запрет всё равно действует?

Действует, так как все входы должны соответствовать критерию выхода на улицу.

Куда жаловаться, если магазин продолжит продавать алкоголь?

В Минсельхозпрод Московской области.

Можно ли переоформить вход, чтобы он вел только на улицу, и избежать запрета?

Да, если перепланировку оформить официально.

Как проверить, попадает ли конкретный магазин под запрет?

Это можно посмотреть на Геопортале Московской области. Разрешённые зоны обозначены зелёным цветом.

Про уставный капитал:

Должны ли уже работающие магазины доплачивать разницу (с 500 тыс. до 1 млн.)?

При продлении или оформлении новой лицензии уставный капитал уже должен быть не менее 1 млн. рублей.

Если уставный капитал меньше, но лицензия уже есть — ее отзовут?

Нет, пока есть действующая лицензия, можно будет продолжать торговлю алкоголем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.