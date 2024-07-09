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3 тыс школьников из Подмосковья приняли участие в проекте «Безопасные каникулы»

В профориентационном проекте Мособлгаза «Безопасные каникулы» в этом году приняли участие 3 тысячи школьников Подмосковья из 42 общеобразовательных школ — треть из них участвовали впервые, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

По итогам игрового рейтинга выявлены самые активные школы проекта: I место — МБОУ г. о. Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 18»; II место — Одинцовская лингвистическая гимназия; III место — МБОУ «СОШ № 3» г. Протвино.

Помимо призеров, еще пять школ получили путевки в лагерь «Детский наукоград» в Рузе на четвертую смену.

Данный проект проводится ежегодно, на летних каникулах. Интерактивные обучающие мероприятия по безопасному использованию газа в быту, рассчитанные для школьников всех возрастов, проходят в рамках регионального проекта Министерства образования Московской области «Умные каникулы».

Все обучающие программы и мероприятия от Мособлгаза представлены на портале для школьников и студентов профильных колледжей — Газакадемия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.