3 тыс пожарных и 1,3 тыс спецтехники тушили лесные пожары в Подмосковье в 2024 году

Возгорания в пожароопасном сезоне 2024 года в Подмосковье были обнаружены с помощью видеокамер (70 пожаров), с помощью сообщений от местного населения (63 пожара), а также при проведении наземного (39 пожаров) и авиационного (26 пожаров) патрулирования. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«В этом году пик горимости пришелся на сентябрь. Только за первый месяц осени из-за повышенной температуры и длительного отсутствия осадков — на землях лесного фонда возникло и было ликвидировано 134 возгорания на общей площади 64,10 га», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области.

Руководитель лесного ведомства Подмосковья уточнил, что к тушению 198 лесных пожаров с начала сезона были привлечены 2 698 человек личного состава лесопожарных служб и 1 328 единиц техники.

Пожароопасный сезон в Московской области в этом году продлился с 1 апреля по 15 ноября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.