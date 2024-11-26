3 тонны макулатуры собрали в Лосино-Петровском

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«Молодая Гвардия Единой России» городского округа Лосино-Петровский совместно с молодежным центром «Движение» завершили сбор макулатуры. Было собрано 3 тонны макулатуры, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы рады сообщить, что молодогвардейцы совместно с МБУ «Молодежным центром «Движение» успешно завершила акцию по сбору макулатуры! Благодаря усилиям нашей команды и активному участию всех неравнодушных мы собрали 3 тонны бумаги!» — отмечается в сообщении.

Эта инициатива не только помогает сохранить природу, но и способствует повышению осведомленности о важности переработки.

Каждый маленький шаг в сторону сохранения экологии имеет важное значение для будущего поколения, уверены в администрации округа.

«Спасибо всем, кто принял участие в этом проекте! Будем продолжать вместе заботиться о нашей планете и вдохновлять других на такие необходимые мероприятия!» — прокомментировал один из участников мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.



Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.