3 тонны гуманитарной помощи отправили из Мытищ в зону СВО

С начала СВО тысячи жителей нашего округа сплотились, оказывая необходимую помощь бойцам в зоне СВО. В Мытищах работают несколько волонтерских центров и пунктов сбора гуманитарной помощи, один из них — на ул. Мира, д. 9. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сбор и отправка помощи для наших военнослужащих является важнейшей задачей для всех нас. Мы обязаны поддерживать тех, кто защищает нас и наших детей на передовой», — отметила руководитель волонтерского движения «Верное дело» Ольга Травкова.

Благодаря неравнодушным жителям и сотрудникам волонтерского движения к нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции отправится около 3 тонн гумпомощи, куда входят маскировочные сети, медикаменты, продукты питания, печки, нижнее белье и многое другое. Необходимая поддержка оказывается и мирным жителям, медицинским центрам, образовательным учреждениям приграничной зоны.

«Мы отправляем очередной гуманитарный конвой для мирных жителей и переселенцев Луганской и Донецкой, а также в приграничные районы Курской и Белгородской областей. Также в груз вошла „гуманитарка“ для наших бойцов в зоне СВО. Такие рейсы из Мытищ мы организуем два-три раза в неделю. Занимаемся адресной помощью, формируем груз по запросам наших жителей и бойцов, передаем все из рук в руки», — рассказал волонтер общественного движения «Здесь все свои» Геннадий Галкин.

Пункты сбора гуманитарной помощи работают по адресам: ул. Силикатная, д. 12, МЦ «Импульс» ул. Мира, д. 2А, ДК «Яуза» ул. Мира, д. 37, м. о. партии «Единая Россия» ул. Летная, д. 17, ЛД «Арена Мытищи» ул. Мира, д. 9, Штаб волонтеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.