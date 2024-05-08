3 семьи из Дмитрова вышли в финал регионального этапа конкурса «Семья года»

Всего в региональный этап всероссийского конкурса «Семья года» было принято 115 заявок из муниципальных образований Московской области. Из них на финал отобрано 17 семей по номинациям: «многодетная семья», «молодая семья», «сельская семья», «золотая семья», «семья — хранитель традиций». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Сразу 3 семьи из Дмитровского городского округа вышли в финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Немного о каждой.

Многодетная семья Кошелевых имеет 6 детей. Большая и дружная семья родилась 21.10.2017. В семье подрастают шестеро достойных граждан России. Сначала семья жила в небольшой Московской квартире, однако вскоре поняли, что городская суета семье не подходит. Купили заброшенный участок с домом. И за четыре года Денис Викторович и Анастасия Сергеевна организовали эко-отель и зоогостиницу для животных. Традиции и ценности семьи Кошелевых — сохранение православных семейных традиций, почитание родителей, уважение всех членов семьи, соблюдение здорового образа жизни. Хорошей семейной традицией является многодетность. Главный принцип семьи — поддержка друг друга во всем.

В номинации «Семья-хранитель традиций» вышла в финал семья Алябьевых. Семейная традиция и ценность семьи — это спорт и здоровый образ жизни. Александр Игоревич — заслуженный мастер спорта по горным лыжам, бронзовый призер Паралимпийских игр Сочи, призер чемпионатов мира, призер и победитель кубков мира, многократный чемпион России, имеет орден за заслуги перед отечеством II степени. Валентина Анатольевна — КМС по горным лыжам, тренер высшей категории; участник Паралимпийских игр Ванкувер. Так же профессию спортсмена выбрали и представители старшего поколения: дядя Сергей Анатольевич — мастер спорта международного класса, тренер сборной команды Хорватии по горным лыжам; бабушка Елена Николаевна — МС СССР, была членом сборной команды СССР по горным лыжам. Младший член семьи — Виктория, занимается художественной гимнастикой.

Семья Булатовых — это сельская многодетная семья, которая образовала трудовую династию и трудится на одном предприятии. Семья Булатовых, тот самый пример трудолюбивой сплоченной семьи, начинавшей свой путь без первоначального капитала и добившейся значительных успехов в труде, творчестве, спорте, воспитании детей, а так же внесшие вклад в развитие сельской территории. Булатовы — социально активная семья, занимающиеся общественно значимой и благотворительной деятельностью, проявляющие активную гражданскую позицию, являющиеся инициаторами и участниками социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов. Успешно развивают семейное дело. Рамиль Равильевич (глава семейства) с супругой Ириной Юрьевной, их пятеро взрослых детей, две снохи и три зятя — все работают в крестьянском (фермерском) хозяйстве «Свободный труд» — предприятии с 34-х летним стажем и опытом работы в сфере сельского хозяйства, демонстрирующее постоянный рост объемов производства продукции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.