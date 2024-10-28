3 представителя Подмосковья стали призерами Приволжского хакатона по ИИ

Никита Шориков, Степан Буян и Денис Астанин из Московской области вошли в число победителей и призеров Приволжского окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Мероприятие проводилось в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Хакатон проводился в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». По итогам соревнования 18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 600 000 рублей.

На хакатоне участники искали решения 6 кейсов: разрабатывали программный модуль, который способен принимать, обрабатывать и анализировать исходные данные; создавали методы ИИ для решения задач устойчивого развития компании и анализа последствий наводнений; формировали модель работы с клиентами железной дороги; создавали модель для прогноза досрочного выхода на пенсию; создавали бота-помощника для работы с приложением; решали задачу по диспетчерскому контролю на железной дороге.

Призовой фонд каждого кейса в Нижнем Новгороде составил 600 тыс. рублей. За первое место участники получат 300 тыс. рублей, за второе 200 тыс. рублей и за третье место 100 тыс. рублей.

Хакатон проходил с 25 по 27 октября в культурно-просветительском центре «Академия „Маяк“ им. А. Д. Сахарова. На церемонии награждения присутствовали почетные гости хакатона из Правительства Нижегородской области, очные участники, партнеры проекта и кейсодержатели хакатона.

«До финальных защит дошли 80% команд — это показатель того, что на финальный окружной хакатон пришли сильные программисты. Я горжусь тем, что мы смогли собрать таких талантливых участников, которые готовы решать сложные задачи и вносить свой вклад в развитие цифровых технологий страны», — сказала на церемонии награждения руководитель отдела цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.

На окружной хакатон зарегистрировалось почти 800 участников, из них 100 программистов принимали участие очно, остальные — онлайн. Все команды были из разных регионов России: от Калининградской области до Приморского края. Победителями стали команды из 15 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского и Ставропольского краев, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Омской, Курской, Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Кировской и Московской областей.

Участвовать в соревновании могли начинающие и профессиональные ИТ-специалисты старше 14 лет. Команды от трех до пяти человек решали шесть кейсов в течение 42 часов кодинга.

В кейсе «Бот-помощник для работы с приложением» от компании «СИЛА»» второе место заняла команда «Deep Tech» и ее участник из Московской области — Степан Буян.

В кейсе «Методы ИИ для решения задач устойчивого развития. Анализ последствий наводнений» от «Сколковского института науки и технологий. Центра прикладного искусственного интеллекта» первое место заняла команда «5bit» и ее участник из Московской области — Денис Астанин.

«Работали много, спали мало. Члены команды у нас из Санкт-Петербурга, Омска и Москвы. Будем стараться попасть на очную площадку на Международный хакатон», — поделился Денис Астанин.

В кейсе «Цифровое предприятие» от «Группы компаний Иктин» участники разрабатывали программный модуль с применением искусственного интеллекта, который способен принимать, обрабатывать и анализировать исходные данные в формате отчетов, получаемые от экологов и датчиков предприятия: второе место заняла команда «Тут название команды» и ее участник из Московской области — Никита Шориков.

Все победители и призеры хакатона в Приволжском федеральном округе получат бесплатные карьерные консультации.

Для гостей и участников хакатона прошла образовательная и деловая программа. В первый день состоялась панельная дискуссия «Возможности и поддержка для молодых ИТ-специалистов: взгляд бизнеса и государства» с участием представителей Правительства Нижегородской области и бизнеса. Во второй день хакатона были две лекции: «Кибербез в LLM» и «Искусственный интеллект и его влияние на производительность труда и экономическую эффективность». Лекции позже станут доступны в записи на канале «Цифрового прорыва» в RUTUBE.

До 4 ноября открыта регистрация на сайте проекта на Международный хакатон, который пройдет в Калининграде с 8 по 10 ноября. Это событие станет завершающим масштабным мероприятием четвертого сезона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», в котором могут принять участие не только граждане России, но и других стран. В 2024 году в рамках четвертого сезона проекта прошли восемь окружных хакатонов — это гибридные соревнования с главными площадками во всех федеральных округах. Также в сентябре прошел масштабный Всероссийский хакатон в Московской области.

Организатором проекта является министерство экономического развития РФ. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.