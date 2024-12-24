3 подмосковных объекта благоустройства стали победителями премии «Прорыв года»

Три подмосковных объекта благоустройства были отмечены в номинации «Лучшее общественное пространство» на премии «Прорыв года» 2024: Подольск — парк «Певческое поле» п. Дубровицы; Истра — Центральная честь г. Дедовск; Ступино — Бульвар Победы. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Благоустройство — это не только установка скамеек и высадка деревьев, это прежде всего создание нового городского пространства и улучшение качества жизни. В ходе реализации нашей программы мы заметили, насколько сильно благоустройство влияет на развитие городов и на жизнь их жителей. Комфортный город — это тот, который ориентирован на людей. Это место, где хочется жить и работать, где для этого созданы все необходимые условия», — отметил зампред правительства — министр благоустройства МО Михаил Хайкин.

За 6 лет министерство провело масштабную работу по благоустройству региона. За это время было успешно реализовали благоустройство более 460 объектов. Благоустройство такого количества территорий стало возможным благодаря также слаженной работе всей команды Московский области.

Ежегодно на территории Подмосковья обустраиваются центры городов, улицы и набережные, создаются пространства для прогулок и отдыха — от больших парков до уютных скверов с детскими площадками у дома. В этом году благоустроили 94 территории, включая 24 пешеходные зоны, 14 скверов и 12 парков.

«В нашей работе мы руководствуемся следующими принципами: проработанность каждого объекта, взаимодействие с жителями на каждом этапе, реализация нескольких объектов в регионе. Номинации, в которых нас сегодня отметили — это результат совместной работы всей команды губернатора», — рассказал зампред правительства — министр благоустройства МО Михаил Хайкин.

В Подольске открылся парк «Певческое поле» у Знаменской церкви, красивого памятника архитектуры XVII–XVIII веков. Парк стал настоящим украшением региона. В рамках благоустройства сохранили историческую ценность и создали комфортные условия для отдыха. Теперь здесь есть цветники, дорожки, освещение и уютная зона с кафе, что делает это место идеальным для прогулок и культурных мероприятий.

В Ступине обновили бульвар Победы. Теперь здесь новая плитка, удобные скамейки и урны. Для велосипедистов проложили ровный асфальтовый путь. В рамках работ создали уютные зоны для отдыха с теневыми навесами и подвесными качелями, а также озеленили территорию с газоном.

Для детей и любителей активного отдыха появились новые площадки, включая столы для настольного тенниса. А особую атмосферу бульвару придает мемориальная стела от мастерской Алексея Шилова, посвященная героям специальной военной операции.

Также на территории установили современные системы освещения и видеонаблюдения. Теперь бульвар — отличное место для прогулок и активного отдыха.

А в Истре появился парк «Гучково», который стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В парке обустроили спортивные и детские площадки, скейтпарк и также установили специальную площадку для собак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.