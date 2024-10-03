3 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом, еще можно сходить в лес на тихую охоту в честь Всемирного дня грибника. С профессиональным праздником поздравляют российских бойцов ОМОН.

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

3 октября 1887 года скончался борец за трезвый образ жизни Джон Финч. Он создал общественную организацию для борьбы с пьянством, возглавлял соответствующее общественное движение.

Главная цель Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом — пропагандировать полный отказ от употребления спиртного, выступать за здоровый образ жизни, проводить профилактику алкогольной зависимости у детей и молодежи.

Алкоголизм негативно влияет на здоровье и разрушает личность человека — под его влиянием часто совершают асоциальные поступки. Алкоголики могут навредить не только себе, но и своим близким. Для борьбы с пьянством государства мира вырабатывают комплексы мер.

День ОМОН в России

В этот день в 1988 году в СССР впервые создали отряды милиции особого назначения.

ОМОН выполняет задачи по охране общественного порядка, борется с экстремизмом, терроризмом, обеспечивает общественную безопасность, участвует в спецоперациях, сопровождает оперативные, следственные и другие мероприятия.

Многие сотрудники ОМОН являются ветеранами боевых действий. Сейчас ОМОН включен в структуру Росгвардии.

Всемирный день грибника

Данный праздник не носит официальный характер, но отмечается грибниками во многих странах мира.

Всемирный день грибника был учрежден для привлечения внимания к грибам, их пищевым ценностям. День также объединяет людей всего мира в стремлении к бережному отношению к экосистемам и уважении к древнейшему выращиванию грибов.

Ежегодно в этот день любители природы, а также опытные грибники выходят в лес, чтобы поискать грибы, а также отдохнуть от городской суеты. Многие организации, занимающиеся охраной окружающей среды, проводят мероприятия, посвященные науке о грибах, различные мастер-классы.

Годовщина вооруженного столкновения в ходе противостояния президента РФ и парламента

3 октября 1993 года противостояние между президентом России Борисом Ельциным и парламентом перешло в вооруженное столкновение. Участники митинга в Москве прорвались к заблокированному Белому дому. Вице-президент Александр Руцкой призвал взять штурмом Останкино и мэрию.

Ельцин ввел в столице чрезвычайное положение. Начался ввод войск.

4 октября началась операция по планомерному освобождению Белого дома. Верхние этажи Дома советов обстреливали танки Кантемировской дивизии. Днем 4 октября депутаты прекратили сопротивление и вышли из здания под гарантии безопасности.

В результате событий 3–4 октября были ликвидированы съезд народных депутатов и Верховный совет РФ.

День рождения поэта Сергея Есенина

Он родился 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии, в крестьянской семье. Рос и воспитывался в атмосфере глубокого народного православия. В 9 лет мальчик начал писать стихи, подражая частушкам.

Обучался Есенин в земском училище, а потом и в церковно-сельской школе. Тогда появились его первые взрослые стихи и рукописный сборник «Больные думы». В 17 лет Есенин уезжает в Москву. Там он сначала работает в конторе у купца, потом в типографии. Также он продолжает писать стихи, где выражена любовь ко всему живому и Родине, но поэтический мир Есенина уже становится более сложным и многомерным.

Первые публикации стихов Есенина появились в 1914 году в московских журналах. Через год он переезжает в Петербург. В 1916 году Есенин издает свой первый сборник «Радуница». В разные периоды творчества в его стихотворениях находили отражение социал-демократические идеи, образы революции и Родины, деревни и природы, любви и поиска счастья.

Именины

3 октября именины отмечают Александр, Василий, Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татьяна и Федор.