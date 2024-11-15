3 новые детские игровые площадки установили в Подольске

В Подольске установили новые современные игровые комплексы на улице Плещеевская, Батырева и в селе Сынково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В селе Сынково возле дома № 23 полностью заменили старую площадку на новую площадью 150 кв. метров в тематике «Каникулы». Поменяли старое покрытие на безопасное, чтобы дети не ранили колени при падениях.

Детские игровые площадки на улицах Плещеевская, 42 корпус 1, и Батырева, вблизи дома 3, также полностью обновлены. Площадь каждой составляет 200 кв. метров. Для оформления малых игровых форм на них выбрали темы «Каникулы» и «Путешествие».

«Установка новых детских игровых площадок способствует созданию комфортных условий для отдыха детей и их развития», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее в деревне Лаговское, напротив дома № 12, обновили спортивную площадку площадью 100 кв. метров. Здесь установили современные тренажеры для воркаута, которые позволяют жителям всех возрастов поддерживать физическую форму и заниматься спортом на свежем воздухе.

Также обновили детскую игровую площадку на улице Долгого. На площади 200 кв. метров установили новый игровой комплекс, качели и балансир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.