3 нелегальных перевозчиков в Ленинском округе оштрафовали за сброс стройотходов

Инспекторы эконадзора Минэкологии в ходе проведенных надзорных мероприятий в селе Булатникого Ленинского округа установили факт несанкционированного размещения строительных отходов на земельном участке, также они выявили 3 нарушителей, сообщает пресс-служба регионального эко-ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что строительные отходы завозились на грузовиках и размещались на открытом грунте.

«В ходе рейдов было задержано трое водителей самосвалов, у которых при себе не было электронных талонов на транспортировку стройотходов. На нарушителей выписаны постановления об административном нарушении согласно части 1 статьи 8.2 КоАП РФ», — сказал министр.

Не так давно Дмитровскаий городской суд Московской области поддержал иск Минэкологии в отношении организации ООО «Мильтранс», осуществившей нелегальную перевозку строительных отходов, без наличия электронного талона. Организация выплатила штраф в размере 100 тыс. рублей за вред, причиненный окружающей среде.

«Получая штрафы, нарушители задумываются о легализации своей деятельности по обращению с отходами и стараются больше не повторять своих ошибок, ведь повторное совершение нарушения грозит им изъятием транспортного средства. Такие меры направлены на принуждение компаний и частных лиц, занимающихся транспортировкой отходов, к соблюдению природоохранного законодательства», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.