3 машины гумгруза для фронта и госпиталей отправили с предприятия Ленинского округа

Сотрудники предприятия «Албес», работающего на территории Ленинского городского округа, совместно с Фондом помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» и штабом по гуманитарному сотрудничеству под руководством вице-спикера Госдумы РФ Анны Кузнецовой собрали и отправили гуманитарный конвой в зону специальной военной. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Одна из машин отправилась в саперные подразделения, где служат бойцы из Московской области. „Албес“ передал саперные кошки собственного производства, а также дизельные генераторы, саперные лопаты, теплые вещи, средства личной гигиены и оснащение — все, что необходимо, чтобы оборудовать укрытия и пункты временной дислокации», — сказал заместитель генерального директора компании «Торговый дом „Албес“, директор фонда „Своих не бросаем“ Сергей Забегаев.

Еще две машины гуманитарного конвоя увезли помощь раненым бойцам, проходящим лечение в госпиталях Московской области и на «переднем крае». В этих автомобилях — технические средства реабилитации — костыли, коляски, лекарства и уходовые средства. Кроме того, в детские дома и образовательные учреждения новых территорий передали книги.

«Посылки для солдат собственноручно сортировали и упаковывали неравнодушные сотрудники предприятия. Эта помощь — личный вклад каждого в поддержку своих. В зоне боевых действий проходят службу несколько наших мобилизованных коллег, некоторые из них сейчас — на реабилитации после ранений», — добавил Сергей Забегаев.

«Албес» регулярно взаимодействует со всероссийским штабом по гуманитарному сотрудничеству, и эта уже не первая партия помощи, которую сотрудники направили в поддержку фронта и жителей Донбасса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.