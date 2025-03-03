3 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня у православных христиан начинается Великий пост. Также с профессиональным праздником можно поздравить писателей и театральных кассиров.

Всемирный день писателя

Отмечается ежегодно во многих странах мира. Считается профессиональным праздником не только писателей, но и всех представителей печатных СМИ. Нередко к этому празднику приурочены церемонии вручения литературных премий и чествование наиболее отличившихся литературных деятелей.

Цель данного праздника — напомнить людям из разных стран о принципах свободы информации внутри каждой страны и между государствами.

Всемирный день дикой природы

Этот праздник был провозглашен в 2013 году Генассамблеей ООН. Он направлен на повышение уровня осведомленности людей в вопросах дикой фауны и флоры планеты.

По всему миру сегодня дикая природа находится в опасности. Четверти видов угрожает вымирание потому, что люди уничтожили почти половину экосистем. Чтобы переломить данную печальную тенденцию, нужно принять незамедлительные меры по сохранению животных и растений.

Этот день еще напоминает людям о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы, которые имеют далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия.

Всемирный день слуха

Праздник посвящен охране здоровья уха и слуха. Сегодня в мире потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности.

Медики считают, что порядка половины всех случаев глухоты и прочих нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития.

Основными причинами глухоты и тугоухости (неполной потери слуха) называют генетические нарушения, хронические инфекции уха, некоторые заболевания: краснуха, корь, свинка, менингит, воздействие лекарственных препаратов и вредных факторов окружающей среды, в первую очередь, шума.

День театрального кассира

В 2009 году Государственный драматический театр «Приют комедианта», который находится в Санкт-Петербурге, предложил отмечать новый профессиональный праздник — День театрального кассира. Его празднуют в первый понедельник марта.

Кассиры, знающие все о театральных событиях города, премьерах и гастролях, помогают зрителям ориентироваться в театральной жизни, одновременно обеспечивая материальное благополучие самих учреждений культуры.

Театральные кассиры помогают людям выбрать, на какую постановку стоит сходить. Они должны быть не только хорошими консультантами, но и психологами, переговорщиками.

Чистый понедельник, или начало Великого поста

В 2025 году Великий пост начинается 3 марта и пройдет по 19 апреля. Пост Святой Четыредесятницы называется Великим в связи с особой важностью его установления.

Первый день Великого поста в РПЦ получил название «Чистый понедельник» (хотя оно нецерковное, но распространено в православии). Этот день верующие стремятся провести в чистоте (во всех смыслах). Поэтому установлен очень строгий пост, православным предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

Великий пост появился, главным образом, в память сорокадневного поста Иисуса Христа, который вскоре после крещения удалился в пустыню и постился там, а также в память сорокадневного поста Моисея и Илии.

Церковь отмечает, что еда и питье — это не грех. А пост нужен, чтобы вспомнить, что люди живут не только ради этого. Они созданы, чтобы быть ближе к Богу. Поэтому к Великому посту нужно подготовится и физически, и морально, вступив в него без зла и обид.

День вкусного завтрака

От качества еды и режима питания зависит внешний вид, физическое и психическое здоровье человека. Для запуска работы организма после ночного отдыха особенно важен завтрак.

Значение первого приема пищи нельзя недооценивать. Вкусный завтрак не только запускает обмен веществ в организме и поддерживает работу биологических часов, но и заряжает энергией, дарит хорошее настроение и радость общения с близкими, если проходит в кругу семьи.

Сбалансированный по количеству жиров, белков и углеводов завтрак способствует созданию эффекта насыщения и не позволяет человеку съесть лишнего в течение дня. Врачи утверждают, что позавтракать следует в течение часа после пробуждения.

Подписан манифест об отмене крепостного права

Российский император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права 3 марта 1861 года. Это была одна из сложнейших проблем: крепостное право было на Руси веками, оно тесно переплелось с разными сторонами жизни крестьян, которые зависели от феодала в личном, земельном, имущественном, юридическом отношениях.

Данный документ вызвал неоднозначную реакцию, так как преобразования имели половинчатый характер. По манифесту, крестьянам присваивались гражданские права — свобода вступления в брак, самостоятельное заключение договоров и ведение судебных дел, приобретение недвижимого имущества на свое имя.

При даровании юридической свободы крестьянам, землю император оставил помещикам. За отведенные наделы крестьяне несли в пользу помещиков повинности, которые практически не отличались от крепостных.

В Москве открылся Дом печати

В этот день в 1920 году в Москве на Никитском бульваре открылся Дом печати. Здание неоднократно перестраивали. Сегодня оно известно как Центральный дом журналиста.

Сегодня Домжур — одно из популярнейших мест столицы, причем не только у журналистского сообщества. Теперь вход сюда открыт для всех. Здесь проводятся различные пресс-конференции, устраиваются круглые столы, диспуты, творческие встречи, семинары, выставки, концерты, фестивали, презентации новых книг, творческие вечера.

Именины

3 марта именины отмечают Василий, Виктор, Владимир, Кузьма и Лев.