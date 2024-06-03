3 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно 3 июня в мире отмечают день рождения парашюта и день с красивым названием и глубоким смыслом «Любовь побеждает все». В России празднуют день прогульщика, а в народе — Оленин день.

День рождения парашюта

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Любители парашютного спорта 3 июня будут отмечать праздник предмета, который позволяет им взглянуть на мир с высоты птичьего полета в условиях свободного падения и безопасно вернуться на землю.

Слово «Парашют» придумал французский физик Ленорман, которое произошло от греческих слов «пара» — против и «шюте» — падение. Первый эскиз парашюта нарисовал итальянский художник Леонардо да Винчи в 1483 году, а первая рабочая модель была сконструирована лишь в 1617 году хорватским ученым Вранчичем, который самостоятельно испытал изобретение с высоты в 86 метров. 3 июня парашют отметит 239-й день рождения.

Праздник прогульщика

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День прогульщика есть во многих странах мира и отмечается в разное время года. В России неофициальный праздник приходится на 3 июня, когда за окном уже тепло, летние пейзажи радуют глаз, а пение птиц — слух.

В этот день активисты предлагают россиянам не сидеть дома, а наслаждаться прогулками на природе. Тем, у кого 3 июня рабочий день, можно попытаться попросить отгул и прожить образ «прогульщика» на собственном примере.

День «Любовь побеждает все»

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«Любовь побеждает все», или Love Conquers All Day напоминает человечеству, что любовь — наполняющее чувство, которое помогает прожить даже самые страшные и трудные времена.

Неофициальный праздник с глубоким и красивым названием принято отмечать в кругу близких и любимых людей, в очередной раз признавшись им, как сильно они дороги.

Оленин день

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Народный праздник Оленин день отмечается 3 июня. По церковному календарю это дата памяти святой равноапостольной Елены Константинопольской. В этот день девушки молятся святой Елене и просят позаботиться об их счастье в будущем.

Также женщины не заплетают косы в праздник. Считается, что если к их распущенным волосами прикоснется Алена-льносейка, локоны тут же статут мягкими как лен, длинными и светлыми.

Именины

Именины 3 июня отмечают Ярослав, Федор, Теодор, Михаил, Константин, Кирилл, Елисей, Андрей, Илона, Елена, Алена.