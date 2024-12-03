3 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день
3 декабря 2024 года отмечают Международный день инвалидов, Международный день борьбы с пестицидами, День юриста в РФ и Всемирный день компьютерной графики.
Международный день инвалидов
В 1992 году закончилось Десятилетие инвалидов ООН. В честь него 3 декабря Организация объединенных наций учредила Международный день инвалидов.
В этот день внимание широкой общественности привлекают к проблемам, с которыми сталкиваются лица с ограниченными возможностями. Также различные организации продвигают права этих людей.
Через некоторое время 3 декабря Международный день инвалидов начали отмечать во всем мире.
Международный день борьбы с пестицидами
В 1998 году люди наконец увидели, что пестициды крайне вредны. Этот День учредили в честь крупнейшей экологической катастрофы в индийском городе Бхлопал, которая случилась 3 декабря 1984 года.
Тогда произошла утечка 42 тонн токсичного газа на производстве пестицидов. Ту трагедию назвали «индийским Чернобылем». Умерли около 7 тыс. человек, еще 15 тыс. погибли от последствий произошедшего. Суммарно пострадали примерно 600 тыс. жителей страны. Вода была заражена, и вредила здоровью людей еще 20 лет после катастрофы.
День юриста в России
Он появился в РФ в 2008 году. Его празднуют все, кто трудоустроен в профессии. Во многих странах мира быть юристом — престижно. Однако эта должность несет в себе большую ответственность.
Профессиональный праздник учредили именно на 3 декабря, поскольку в этот день в 1864 году в стране были приняты судебные уставы и другие акты законодательства, на основе которых создаются современные законы. Эту профессиональную дату отмечают все причастные к профессии.
Всемирный день компьютерной графики
Профессиональный праздник 3 декабря празднуют все, кто так или иначе связан с компьютерной графикой. Это могут быть и дизайнеры, и монтажеры, и разработчики игр.
Дату учредила компания Alias из Соединенных Штатов. Ее выбирали недолго, обыграв название 3D — так и получилось «3 December» или третье декабря.
Именины
Сегодня именины у Иосифа, Николая, Фекла, Василия, Арсения, Владимира, Емельяна, Ивана, Григория, Татьяны, Анатолия, Анны, Илариона, Исаакия и Василия.