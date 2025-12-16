299 камер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье за неделю

За прошедшую неделю в Московской области к системе «Безопасный регион» подключили 299 видеокамер, а с начала 2025 года — более 15 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Всего в Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключено более 160 тысяч камер, из них более 93 тыс. камер оснащены искусственным интеллектом. С помощью умных камер следят за порядком в общественных местах, выявляют и предупреждают правонарушения. Камеры установлены во дворах, на подъездах, возле детских госучреждений и в других общественных местах.

Кроме того, умные камеры следят за безопасностью на стройках, выявляют мусор на остановках, неправильную парковку во дворах и другие нарушения.

Ознакомиться с этой и другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.