296 компаний проходят цифровую трансформацию

296 компаний среднего, крупного и крупнейшего бизнеса проходят цифровую трансформацию вместе со Среднерусским банком Сбербанка, работающим на территории Московской области и девяти ближайших регионов. Объем финансовых ресурсов, направленных на эти цели, превышает 330 млрд рублей, передает пресс-служба банка.

В рамках проектов по комплексной цифровой трансформации бизнеса реализуется порядка 360 различных решений, в том числе с использованием искусственного и генеративного искусственного интеллекта (AI и GenAI). Лидерами в этом направлении среди регионов присутствия Среднерусского банка Сбербанка являются Московская, Тверская, Ярославская, Рязанская и Тульская области.

Цифровая трансформация помогает компаниям наращивать свой потенциал — для этого используется аналитика больших данных и инновационные решения. Также бизнес может повысить операционную эффективность — в этих целях Сбер предлагает консалтинговые услуги, оптимизацию рутинных функций. Сбер помогает своим клиентам не только достигать технологической зрелости, но и интегрировать искусственный интеллект в бизнес-процессы — примерно треть проектов цифровой трансформации приходится на разработку и внедрение AI-продуктов.

«Для нас цифровая трансформация клиентов — это в первую очередь партнерство на пути к конкретному бизнес-результату. Суть этого процесса — в изменении мышления. Компании учатся видеть в данных не отчетность, а основу для действий, а в рутине — возможность для автоматизации. Это системная работа, где технологии, включая искусственный интеллект, выступают инструментами перестройки. Только в нашем банке клиенты сейчас реализуют 77 таких AI-решений — от предиктивной аналитики до умной автоматизации. Мы создаем для бизнеса среду, где внедрение таких технологий перестает быть сложной задачей, а становится естественным этапом развития», — считает вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Примером компании, с которой Сбер начал сотрудничать в рамках цифровой трансформации в 2025 году, является ООО «Королевскийтрубный завод» — ведущий российский производитель электросварных труб строительного назначения. Совместно со Сбером компания реализует комплексную программу по созданию цифровой платформы «МЫ-БУДУЩЕЕ». Сотрудничество сфокусировано на внедрении AI-инициатив, технологий GenAI, а также использовании финтех-решений и интеграции через SberAPI для B2B-сервисов. Совместная работа позволяет не только автоматизировать ключевые бизнес-процессы, но и по-новому выстроить клиентский опыт и систему управленческой аналитики.

«В основу платформы „МЫ-БУДУЩЕЕ“ легла автоматизация всех бизнес-процессов между продавцом и покупателем. В результате совместного проекта со Сбером мы ожидаем существенного роста операционной эффективности и качества сервиса. Автоматизация с использованием GenAI и ML сокращает ручной труд в рутинных задачах, ускоряет обработку документов и запросов, снижает вероятность ошибок и повышает прозрачность процессов. Интеграция через SberAPIи финтех-решения позволяет оптимизировать денежные потоки, ускорить расчеты с партнерами и клиентами, улучшить управление ликвидностью и сократить финансовые риски. В совокупности это повышает конкурентоспособность бизнеса, улучшает клиентский опыт и формирует основу для дальнейшего масштабирования цифровых инициатив. Один из промежуточных эффектов программы виден уже сейчас — это ежемесячная экономия около 4000 человеко-часов рабочего времени сотрудников», — заключил генеральный директор ООО «Королевский трубный завод» Анзор Хакунов.