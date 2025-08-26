29 школьникам Балашихи торжественно вручили их первые паспорта РФ

Мероприятие прошло в администрации округа 25 августа. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров вручил ребятам их первые паспорта, рассказал о важности патриотизма и чести, пожелал оставаться достойными гражданами России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Уверен, что сегодняшнее событие останется в памяти у ребят и их родителей — начало важного этапа в жизни каждого гражданина. Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, всегда ставить перед собой только самые масштабные цели, гордиться нашей Родиной», — поделился Сергей Юров.

В рамках церемонии вручили 29 паспортов и значков «Движение первых».

Торжественная церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!». Цель проекта состоит в том, чтобы сделать процесс получения паспорта важным и запоминающимся моментом, способствующим формированию патриотических чувств. Он реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

Акция «Мы — граждане России!» — это проект, направленный на укрепление гражданской позиции подрастающего поколения.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.