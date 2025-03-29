29 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

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29 марта будут отмечаться День русалки и родительская суббота

В этом году 29 марта отмечают Международный день русалки, День специалиста юридической службы Вооруженных сил России, праздник Саввина, Тележного дня. Также в эту дату Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы.

Международный день русалки

В Международный день русалки отдают дань почтения сказочным существам — русалкам. В славянском фольклоре считалось, что они могли действительно существовать. Люди называли так природных духов, проживающих в водоемах.

Также произведения про русалок создавались в массовой культуре. Например, они есть в сказках Ганса Андерсона, Александра Пушкина. Про них сделано большое количество фильмов, мультиков, а также телепередач.

День специалиста юридической службы Вооруженных сил России

Профессиональный праздник отмечают военные юристы. Его учредили в 2006 году.

Военные юристы — офицеры ВС РФ, которые имеют высшее юридическое образование. Они служат в военных прокуратуре, судах, юстиции.

Еще военные юристы есть и среди преподавательского состава в военных вузах России.

Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы

Святой Четыредесятницей именуют дни Великого поста. Он идет семь недель — седмиц.

Пост стартует в феврале или марте и завершается в апреле-мае. В этот период православным необходимо молиться, пребывать в любви, вспоминать умерших. На родительскую субботу нужно поминать усопших.

Праздник Саввин, Тележный день

29 марта 2025 года православные почитают память мученика Саввина Ермопольского. Он проживал в Египте в 3 веке.

В эту дату на Руси необходимо было поухаживать за телегой. Укрепить колеса, корпус.

Также считалось, что в этот день весна наступала официально. Если было тепло, то и весь сезон ожидался теплым.

Именины

Сегодня именины у Александра, Дениса, Емельяна, Ивана, Павла, Романа, Трофима и Юлиана.