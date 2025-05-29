29 мая в России отметят день Вознесения Господнего

29 мая православные отмечают день Вознесения Господнего. Каждый год дата праздника отличается — его проводят в четверг шестой недели по Пасхе. В 2025 году он выпадает на 29 мая.

В названии скрыта суть праздника. В этот день произошло Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа. Период его служения в нашем мире был завершен.

Праздник Вознесения считается праздником Неба, которое людям вернул Иисус Христос. В этот день оно открывается, как нечто новое, а также вечное.

Во время Вознесения Господнего многие люди надеются на второе пришествие Христа. Также они просят о вечной жизни.

А во всех православных храмах проводятся торжественные богослужения. Иногда организовывают крестный ход.