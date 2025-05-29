29 мая отметят День ветеранов таможенной службы России

29 мая профессиональный праздник у тех, кто всю жизнь проработал на отечественной таможне. Эти люди боролись с контрабандой, защищали экономические интересы России, формировали инфраструктуру для работы современной таможенной службы.

Праздник появился в 1999 году. 29 мая в качестве даты празднования выбрали не случайно. Именно в этот день в 1918 году Совет народных комиссаров СССР создал таможенную службу Советского Союза. Она существовала вплоть до 1991 года, когда развалилось то государство.

По традиции 29 мая поздравляют таможенников-ветеранов. Им раздают подарки, выписывают премии.

Профессиональный праздник важен для тех, кто только недавно закончил университет и отправился служить на таможню. Они видят, что работать в Федеральной таможенной службе РФ престижно и почетно.

При этом День ветеранов таможенной службы России и День таможенника РФ отличаются. Первый посвящен тем, кто долго прослужил, и отмечается 29 мая.

День таможенника отмечают все, кто работает в ФТС РФ. Его празднуют 25 октября.