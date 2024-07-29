29 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

29 июля отмечают Международный день тигра. Еще в этот день состоялся первый полет советского реактивного самолета Ту-134.

Международный день тигра

Праздник учредили в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции хищного животного. Инициаторами праздника стали 13 стран-участников, где тигры еще живут.

Тигр находится под международной охраной, животное внесено в Красную книгу Международного союза охраны животных, Красную книгу России и иные охранные документы разных государств. Полный запрет охоты на этих хищников существует с 1947 года, в 1955 году запретили, а затем строго ограничили отлов тигрят.

В дикой природе сохранилось не более 5 тыс. особей тигров. За последние 100 лет численность этих зверей сократилась в 25 раз.

Состоялся первый полет самолета Ту-134

29 июля прошел первый полет реактивного самолета Ту-134. Данное воздушное судно — одно из наиболее удачных проектов в области пассажирского самолетостроения. Самолет вошел в историю гражданской авиации как самый массовый и популярный советский авиалайнер.

Свой первый полет Ту-134 совершил 29 июля 1963 года. Серийный выпуск лайнера проводили в Харьковском авиационном производственном объединении с 1966 по 1984 год. Всего построили 854 различные модификации данного самолета.

День рождения живописца Ивана Айвазовского

Иван Айвазовский (Ованес Гайвазовский) родился в Феодосии в 1817 году. Его отец был армянским коммерсантом из Крыма. Семья художника была небогатой.

Айвазовский проходил обучение в симферопольской гимназии, а затем и в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Потом он много путешествовал, побывал в Англии, Испании, Германии, позднее — на Ближнем Востоке, в Африке, Америке.

В 1839 году по просьбе генерала Н. Н. Раевского художник создал картину «Десант отряда в долине Субаши», ее приобрел Николай I. В 1844 году Айвазовский получил место живописца Главного морского штаба.

Художник писал в основном морские пейзажи. Одной из самых известных картин автора называют «Девятый вал». Он также посвятил многие изображения подвигам русских моряков. Всего Айвазовский создал свыше 6 тыс. работ и завоевал славу в мире как художник-маринист.

Именины

Именины в этот день отмечают Алевтина, Валентина, Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия и Яков.