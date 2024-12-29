29 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Международный день виолончели, День памяти пророка Аггея, День «Встань на весы» и День розыска забытых благодарностей.

Международный день виолончели или День виолончелиста

Это неофициальный праздник, который отмечается среди музыкантов каждый год 29 декабря — в день рождения каталонского виолончелиста, дирижера и композитора Пабло Казальса. Именно он сделал популярным виолончель в качестве сольного инструмента.

Сама виолончель — это струнный смычковый музыкальный инструмент такого же строения как альт или скрипка, но гораздо больший по размерам. Ее не держат в руках, а ставят вертикально. Этот инструмент появился в первой половине XVI века.

День памяти пророка Аггея или Аггеев день

Святой Аггей — один из 12 малых пророков. Он пророчествовал за 500 лет до Рождества Христова. Святой настаивал на строительстве второго Иерусалимского храма после возвращения иудеев из Вавилонского плена и уверял, что причина всех бед человеческих — религиозное равнодушие.

Пророк происходил из священнического рода, поэтому был похоронен со всеми положенными почестями. Его имя в переводе на русский язык означает праздник или празднующий.

День «Встань на весы»

Этот день призывает обратить внимание на проблему рождественского объедания. В праздничные дни люди часто собираются и ужинают. Сдерживаться тяжело, ведь рождественские блюда очень вкусные. Однако стоит задуматься, что колебания веса наносят вред организму.

В эту дату стоит пересилить себя и все же провести «обряд» ежегодного взвешивания, в результате похвалить себя или заняться спортом. Во время новогодних и рождественских застолий особое внимание нужно обращать на размер порций и стараться не переедать.

День розыска забытых благодарностей

Люди часто отвлекаются, торопятся, поэтому в суете забывают говорить спасибо тем, кто делает им добро. 29 декабря — прекрасный день, чтобы вспомнить, кого вы не поблагодарили в уходящем году. Никогда не поздно сделать это.

В Древнем Риме неблагодарность приравнивали к преступлению. Если освобожденный раб плохо говорил о бывшем хозяине, его снова брали в рабство, а Данте даже выделил для неблагодарных отдельный круг ада в «Божественной комедии». Поэтому очень важно в этот день закрыть вопрос и поблагодарить всех, кого забыли.

Именины

Семен, Петр, Павел, Николай, Макар, Илья, Вольдемар, Владимир, Аркадий, Александр, София.