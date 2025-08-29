29 августа в Китае молодежь отметит аналог Дня всех влюбленных — праздник Ци Си

29 августа в КНР отмечают один из наиболее романтичных и традиционных праздников. Его встречают вечером 7-го дня 7-го месяца по традиционному Лунному календарю. Отсюда есть и иное название дня — Фестиваль двойной семерки. В 2025 году выпадает на 29 августа.

Праздник Ци Си напрямую связан с романтической историей о Пастухе и Ткачихе. Во время династий Сун (с 960 до 1279) и Юань (1206-1368) в столице на его празднование проводили громкие ярмарки. На них продавали различные подарки и предметы, связанные с этим мероприятием.

В прошлые времена Ци Си пользовался огромной популярностью у китайцев. Даже сейчас во многих деревнях молодежь следует традициям его празднования. Его отмечают в КНР, как день влюбленных.

Во время праздника Ци Си девушки в КНР начинают гадать. Когда звезда Вега взымается высоко в небо, необходимо положить иголку на поверхность воды. Если она утонет, это значит, что девушка встретит мужа.

Также девушки могут загадать желание в этот день.