29 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

29 августа отмечают Международный день действий против ядерных испытаний, Ореховый Спас, День рождения мотоцикла и День гуляний по крышам.

Международный день действий против ядерных испытаний

Дату утвердили на Генассамблее ООН в декабре 2009 года. Она призвана активизировать усилия ООН и всего мира на прекращение ядерных испытаний. Это необходимо для создания безопасного мира.

Каждый год в разных странах проводят мероприятия против ядерных испытаний. Все это способствует повестке продвижения мира без ядерного оружия.

Ореховый Спас

Также Ореховый Спас называют Хлебным. В старину в этот день пекли хлеб, собирали орехи и несли все это святить в храм. Еще одно название праздника — «Спас Нерукотворный». Согласно легенде, после сна Иисус Христос умылся и вытерся полотенцем, на котором отпечатался его лик. С него написали первые иконы Спаса Нерукотворного.

По традиции, в этот день на стол подают много выпечки с различной начинкой, но в центре стола должен стоят свежеиспеченный хлеб. В эту дату нельзя убирать дома и отказывать в помощи. В противном случае человека ждут финансовые проблемы.

День рождения мотоцикла

Прототипом современного мотоцикла была повозка для верховой езды на керосиновом двигателе. Ее запатентовал немецкий инженер Готлиб Даймлер 29 августа 1885 года. Вместе с Вильгельмом Майбахом он модернизировал транспорт.

Двухколесный классический мотоцикл создали братья Варнеры в 1901 году. Мотоцикл стал популярным из-за доступной цены, а в войну им часто пользовались разведчики из-за способности развивать высокую скорость. Точная копия первого мотоцикла сегодня хранится в музее Mercedes-Benz города Штутгарт в Германии.

День гуляний по крышам

Праздник во многом связан с известным романом Эриха Марии Ремарка «Три товарища». Герои произведения любили прогуливаться по ночным крышам.

При этом многие люди даже не задумываются, сколько прекрасных эмоций приносят крыши. Их обожают романтики и влюбленные пары. При этом, во время прогулки не стоит забывать о мерах предосторожности.

Именины

Именины в этот день празднуют Александр, Анна, Герасим, Степан и Яков.