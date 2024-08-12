285,5 тыс бизнесменов Подмосковья воспользовались услугами центра «Мой бизнес»

В Московской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» работает центр «Мой бизнес». Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, сколько предпринимателей воспользовались поддержкой центра «Мой бизнес», сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Центр «Мой бизнес» работает в Подмосковье уже пятый год. За это время его поддержкой воспользовались 285 500 предпринимателей региона. В общей сложности специалисты центра оказали бизнесу 344 800 услуг, из них более 20 000 предоставлено в этом году», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Зампред добавила, что на данный момент предпринимателям доступно 12 видов услуг, в том числе консультации по вопросам открытия и развития бизнеса, услуги по упаковке франшизы, проведение технических аудитов, участие в ярмарках и выставках.

Воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» Подмосковья можно онлайн.

Узнать подробнее о поддержке бизнеса можно на инвестиционном портале Московской области и в Telegram-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.