28 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день с профессиональным праздником можно поздравить работников атомной промышленности и гендиректоров компаний. Еще отмечаются День деловой книги в России и Всемирный день борьбы против бешенства.

День работника атомной промышленности

Праздник был установлен указом президента РФ в 2005 году. Дата взята в честь годовщины выхода распоряжения Госкомитета обороны об организации работ по урану (1942 год). В то же время считается, что развитие сферы началось только в 1945 году.

В честь праздника принято организовывать концерты, в том числе выступления не раз проводили в Кремле.

День гендиректора

Это неофициальный праздник. В России этот праздник в некоторых компаниях является важным корпоративным мероприятием. Отмечать его начали в 1990-х годах.

В преддверии данного дня проводят тренинги, бизнес-форумы, обучающие семинары для директоров и руководителей. Сам праздник принято отмечать на рабочем месте.

В День гендиректора часто проводят корпоративные мероприятия в неформальной обстановке, где сотрудники могут пообщаться с руководством.

День деловой книги в России

Дата для этого праздника выбрана в день рождения издательства «МИФ» — одного из лидеров рынка деловой книги в стране.

В деловых книгах представляется опыт лучших специалистов, которым они делятся с коллегами и читателями. В них есть новые идеи, а порой, и готовые решения, которые можно сразу использовать на практике. Данная литература существует для тех, кто за короткий срок хочет получить максимум пользы.

На сегодняшний день бизнес-литература пользуется все большей популярностью.

Всемирный день борьбы против бешенства

Он учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства. День призван привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям.

Датой для Всемирного дня борьбы против бешенства стал день смерти микробиолога, одного из создателей вакцины против бешенства Луи Пастера в 1895 году.

Бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Это неизлечимая болезнь. Возбудителем бешенства является вирус, поражающий мозг человека, который содержится в слюне больного животного.

Международный день всеобщего доступа к информации

Генассамблея ООН провозгласила этот день в 2019 году, признавая важность доступа к информации и с учетом того, что некоторые страны уже начали отмечать этот день.

В этом году праздник предоставляет возможность обсудить вопросы искусственного интеллекта и электронного управления в контексте обеспечения права на доступ к информации. Благодаря этому можно обсудить достоинства и недостатки электронного управления и искусственного интеллекта.

Кроме того, в контексте праздника планируют обсудить лучшие практики и инструменты, особенно в связи с введением руководящих принципов политики в области информации госсектора и декларации, подтверждающей право на информацию в условиях надлежащего управления.

Никита Гусятник

Православные в День Никиты Гусятника вспоминают святого Никиту Готфского, которого церковь почитает в лике великомученика. Никита проживал в IV веке на берегах Дуная.

На Руси на Никиту в деревнях традиционно забивали гусей, которых откормили за лето. Дикие гуси отправляются в теплые края, а охотники выходят на финальный промысел.

В этот день говорили: «Гуси летят — зимушку на хвосте тащат, снег несут», — и делали различные предсказания, наблюдая за полетом птиц. Если гуси летели высоко — значит весной ожидается высокое половодье.

Именины

Именины 28 сентября отмечают Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот и Яков.