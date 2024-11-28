28 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечаются Всемирный день сострадания и День пьяного ежика. А еще в этот день в 1880 году родился поэт Александр Блок.

Всемирный день сострадания

Инициатором его появления стал индийский поэт и журналист Притиш Нанди. Основа праздника — это принцип действия, который требует не приносить вреда и боли никому и ничему живому. Неважно, человек это, животное или растение. Вредить категорически нельзя делом, мыслью, а также словом.

Термин праздника позаимствовали из индийского религиозного течения, ахмиса. Его практикуют в разнообразных учениях. Здесь же сформировали философию ненасилия политического деятеля Махатмы Ганди.

В этот день сторонники принципов ахимсы и сострадания призывают людей жить в мире, любви и взаимопонимании.

День пьяного ежика

История необычного праздника уходит корнями в Средние века. Тогда крестьяне в Венгрии, чтобы бороться с мышами, крысами и змеями заманивали к себе на участки ежиков, которые с удовольствием уничтожали грызунов и лакомились приготовленным для них угощением. Венгерские крестьяне случайно заметили, что ежики не прочь отведать и алкогольные напитки.

Причем после пива ежи становились гораздо злее и агрессивнее. Именно это и позволило им активно атаковать грызунов, уничтожая их в больших объемах.

Сегодня не обязательно прибегать к такому способу ликвидации грызунов на полях, так как технологии не стоят на месте. Но традиция отмечать День пьяного ежика осталась. Она переросла в обычный праздник, похожий на День сбора урожая. Его отмечают фермеры, крестьяне и любители забавных торжеств. Сегодня можно испечь что-то из европейской национальной кухни.

Гурьев день

28 октября православные вспоминают христианских мучеников Гурия, Самона и Авива. Они подверглись гонениям, заточению и жестокой казни. Мученики проживали в III–IV веках, их погребли в одной гробнице.

На Руси Гурия знали как врачевателя болезни зубов, в этот день его вспоминали соответствующей молитвой. По мнению людей, с этого дня злые духи уходят с земли, ведь они не переносят холод и зиму. Верили, что теперь духи придут не раньше Святок.

В Гурьев день обращали внимание на лошадей и следили за погодными приметами. Если 28 ноября замечали снег, то считалось, что он пролежит до половодья.

Основание Чудова монастыря

28 ноября 1365 года святитель Алексий, митрополит Московский основал в восточной части Кремля на Ивановской площади Чудов монастырь. Он играл значимую роль в русской истории. Например, в нем насильно был пострижен в монахи свергнутый царь Василий Шуйский.

В монастыре размещали гробницы исторических деятелей: митрополитов Московских Лексия, Феодосия и Афанасия, боярина Морозова, князей Трубецких, Хованских, Оболенских и многих других.

В октябре 1930 года монастырь был взорван решением советской власти. Взрыв уничтожил фрески, церковные и исторические реликвии. Чудов монастырь был разобран и перестал существовать.

День рождения поэта Александра Блока

В 1880 году в Санкт-Петербурге в профессорской семье родился Александр Блок. Он начал сочинять стихи уже в 5 лет. В студенческую пору выпустил первый цикл стихотворений «Из посвящений». А следом издал и первую книгу — «Стихи о прекрасной даме». Музой блока стала его будущая жена, дочь известного химика Любовь Менделеева.

Октябрьскую революцию Блок принял восторженно, у него была активная гражданская позиция, а новая власть широко использовала имя поэта. Однако со временем пыл его угас, а здоровье пошатнулось из-за большого объема работы. Изменение настроений сказалось и на творчестве поэта.

У Блока появились серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой и астма. Весной 1921 года он просил Политбюро о визе для лечения в Финляндии. Его прошение рассмотрели и отказали. 7 августа того же года Блок умер.

Именины

В этот день именины празднуют Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Самсон и Филипп.