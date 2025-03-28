28 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Всемирный день историка, День нутрициолога, День машиниста в России и День рождения стиральной машины.

Всемирный день историка

Каждый год свой профессиональный праздник отмечают ученые, чья деятельность связана с изучением прошлого. В нашей стране он проводится с 2006 года по инициативе Российского исторического общества с целью подчеркнуть важность изучения истории для общества.

Интересно, что в Древней Греции историю считали не наукой, а искусством. Поэтому у нее была покровительница Клио — молодая женщина в лавровом венке, с папирусом и стилусом в руках. В самостоятельную науку история превратилась около 200 лет назад.

День нутрициолога

Это новый праздник, который отмечается в день открытия платформы Nutrify. Инициатором праздника стала основатель компании Юлия Ходос. Дата призвана разъяснить деятельность нутрициологов и подчеркнуть их важность.

Нутрициология — это наука, которая изучает физиологию усвоения продуктов питания и их особенности. Нутрициологи разрабатывают персональные рационы в зависимости от пола, возраста, заболеваний. Важность этих специалистов трудно переоценить, поэтому у них появился собственный праздник.

День машиниста в России

Корпоративный праздник отмечается в последнюю пятницу марта. Дата установлена гендиректором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

Машинист — это специалист, который отвечает за управление, обслуживание и эксплуатацию различных машин и аппаратов. Эти профессионалы работают в разных сферах — транспорте, промышленности, строительстве, в сельском хозяйстве, энергетике.

День рождения стиральной машины

В этот день в 1797 году была запатентована деревянная доска для стирки с ребристой поверхностью. Стирающую установку с барабаном изобрели в 1851 году. Первая бытовая стиральная машина появилась в 1874 году. Аппарат приводился в движение силой животного.

До ХХ века стирка была тяжелым трудом для женщин. С появлением машины жизнь прекрасного пола перестала быть такой сложной, появилось больше свободного времени. Стиральная машина — одно из самых незаменимых изобретений в быту.

Именины

Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.