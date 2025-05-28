28 мая в России отметят День пограничника

28 мая отмечают профессиональный праздник российские пограничники. С ним поздравляют как младший состав, так и офицеров, ветеранов. Появилась дата в 1994 году.

Этот род войск образовался в России сотни лет назад. Так, в Древней Руси, чтобы обезопасить население от атак кочевников и для защиты рубежей родины, применяли оборонительные сооружения.

Среди них были валы и засечная черта. Их возводили по границам страны.

Чтобы защитить народ от проникновения внутрь государства противника, назначали засечную стражу. Это прародитель пограничной службы России.

Когда развалился Советский Союз, была создана Федеральная пограничная служба РФ. С 2003 года ее включили в состав ФСБ. Теперь она носит название «Пограничная служба Федеральной службы безопасности РФ».

Россия обладает самыми наиболее протяженными границами в мире. Она соседствует с 18 государствами. Ни у одной страны нет столь большого количества стран «под боком». Каждый день границы родины защищают пограничники.