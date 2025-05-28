28 мая отмечают День брюнеток: что это за праздник

Каждый год 28 мая отмечают День брюнеток. Это неофициальный праздник, который посвящен всем женщинам с темным цветом волос.

Неизвестно, когда именно учредили дату. Однако распространено мнение о том, что ее придумали в качестве «ответа» Дню блондинок, который празднуют с 2006 года.

Он довольно популярный и обсуждаемый. Чтобы не обижать брюнеток, создали праздник и дня них.

Черный цвет волос на подсознательном уровне ассоциируется с практичностью, мудростью. Также он придает сдержанность.

Темный цвет волос у женщин довольно популярен. Можно встретить девушек, которые снимаются в рекламе элитных брендов украшений, машин и одежды. Еще среди брюнеток есть и известные, например, модельер Коко Шанель, актриса Одри Хепберн и другие.