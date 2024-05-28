28 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня мировое сообщество празднует Международный день защиты женского здоровья, День брюнеток и День рождения майонеза. В России свой профессиональный праздник отмечают пограничники.

День пограничника в России

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают пограничники РФ, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны погранвойск. Этот праздник введен указом президента страны в 1994 году.

История этого рода войск исчисляется сотнями лет — с момента возникновения первых централизованных пограничных застав. Так, в Древней Руси для защиты от набегов кочевников и охраны ее рубежей использовались оборонительные сооружения — валы и засечная черта. Для присмотра за ними создавалась засечная стража.

В 1571 году появилось «Уложение о станичной службе», оно регламентировало права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. В 1782 году указом императрицы Екатерины II был учрежден институт «таможенной цепи и стражи» для охраны границ и осуществления пограничного контроля.

РФ имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами. Каждый день на охрану госграницы выходит свыше 11 тыс. пограннарядов, а также корабли и катера.

Международный день защиты женского здоровья

Решение об учреждении данной даты было принято на V Международном совещании по поводу женского здоровья, которое проходило в Коста-Рике в 1987 году.

По мнению специалистов, самыми распространенными проблемами женского здоровья являются: опухоли молочной железы, расстройство менструального цикла и репродуктивных функций, эндокринные заболевания, ожирение или дефицит веса, болезни органов пищеварения, инфекции.

Основная цель данного дня — напомнить людям, что здоровье — одна из фундаментальных ценностей человечества, а здоровье женщины имеет огромное значение для будущего любой нации.

День рождения майонеза

Считается, что майонез изобрел французский повар 268 лет назад. Самой популярной версией изобретения данного соуса является следующая. Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана дю Плесси, герцога Ришелье, возникла большая проблема со снабжением продуктами. У поваров остались только растительное масло, яйца и лимоны. Ришелье приказал повару приготовить из продуктов любое необычное кушанье.

Повар решил приготовить военным соус на основе растительного масла. Он получился на редкость вкусным, пришелся по душе французским военным. Соус назвали «майонезом», так как все происходило во французском городе Маон.

День брюнеток

Это неофициальный праздник всех темноволосых женщин. Никто не знает, кто и когда учредил данный день, но есть мнение, что он возник как ответ Дню блондинок, который отмечается с 2006 года.

Тем не менее праздник, несмотря на отсутствие официального статуса, набирает все большую популярность. К этой дате готовятся рекламные кампании, различные мероприятия, некоторые из них — с вручением премий лучшим брюнеткам года.

Именины

В этот день именины празднуют Дмитрий, Макар и Памфил.