28-летний гражданин РФ попытался скрыться от полиции,
В Вене полиция задержала 28-летнего гражданина России, устроившего опасную погоню по улицам города, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь на среду в районе Леопольдштадт, где водитель сначала нарушил правила дорожного движения, помешав проезду скорой помощи, а затем попытался скрыться от правоохранителей.
По данным полиции, мужчина превысил скорость до 170 км/ч, неоднократно проезжал на красный свет и создавал аварийные ситуации. В районе Кагранер Ангер он бросил автомобиль с 32-летней пассажиркой внутри и попытался скрыться пешком, но был задержан после предупредительных выстрелов полиции.
При обыске у задержанного обнаружили подозрительные вещества, отсутствие водительских прав и неоплаченные штрафы. Сейчас ему предъявлены обвинения в сопротивлении полиции, создании угрозы жизни и нарушении ПДД.