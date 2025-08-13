28-летний гражданин РФ попытался скрыться от полиции,

Россиянин устроил опасную погоню по Вене и был задержан

Инцидент произошел в ночь на среду в районе Леопольдштадт, где водитель сначала нарушил правила дорожного движения, помешав проезду скорой помощи, а затем попытался скрыться от правоохранителей.

По данным полиции, мужчина превысил скорость до 170 км/ч, неоднократно проезжал на красный свет и создавал аварийные ситуации. В районе Кагранер Ангер он бросил автомобиль с 32-летней пассажиркой внутри и попытался скрыться пешком, но был задержан после предупредительных выстрелов полиции.

При обыске у задержанного обнаружили подозрительные вещества, отсутствие водительских прав и неоплаченные штрафы. Сейчас ему предъявлены обвинения в сопротивлении полиции, создании угрозы жизни и нарушении ПДД.