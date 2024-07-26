28 юных жителей Волоколамска получили первые паспорта в торжественной обстановке

24 июля в торжественной обстановке юные волоколамцы получили паспорта от временно исполняющего полномочия главы Волоколамского городского округа Натальи Козловой. Вручение состоялось в здании ЗАГСа по Волоколамскому округу, округам Шаховская и Лотошино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этот день стал для ребят и их родных особенным.

«Поздравляю юных граждан Российской Федерации и их родителей со знаменательным событием и желаю каждому найти правильную дорогу в жизни, идти по ней уверенно, не оступаясь. Ставьте себе большие цели, стремитесь к ним и вы обязательно их достигните! С новыми возможностями, но и с новыми обязанностями и ответственностью за свои поступки. С паспортом гражданина России — самой лучшей страны», — сказала Наталья Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.