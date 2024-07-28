28 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

28 июля в РФ отмечают День Военно-морского флота и День крещения Руси, а в мире это Всемирный день борьбы с гепатитом.

День Военно-морского флота России

День ВМФ отмечают в последнее воскресенье июля на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года. В этот день по всей стране проводят памятные и торжественные мероприятия, народные гуляния и встречи ветеранов.

В СССР изначально праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля, однако после его перенесли. В День ВМФ во всех городах — военно-морских базах России — проводят военные парады, а завершают день праздничные концерты и салют. Главный парад ВМФ традиционно проходит в Петербурге.

Россия – это великая морская держава. Ее флот имеет героическую биографию, морские и боевые традиции. Сейчас ВМФ — это вид Вооруженных сил РФ.

День крещения Руси

День крещения Руси является государственной памятной датой России. Она была установлена в 2010 году. В 988 году произошло провозглашение христианства. Предложение о придании этому событию госстатуса высказала Русская православная церковь.

Дату 28 июля выбрали, поскольку в этот день отмечают память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Он был внуком великой княгини Ольги. Женщина приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере.

Есть легенда, которая рассказывает, как Владимир выбирал для своего народа подходящую религию. По ней князь выбрал христианство под впечатлением от рассказов своих посланников, отправленных в Константинополь.

Всемирный день борьбы с гепатитом

28 июля в разных странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Датой для него выбрали день рождения лауреата Нобелевской премии, американского врача Баруха Самюэля Блумберга. Именно он открыл вирус гепатита B.

Гепатит — это воспаление ткани печени. На данный момент известно пять основных вирусов гепатита, определяемых как типы A, B, C, D и E. Вирусы гепатита считаются одним из основных факторов риска для здоровья человечества.

В этот день врачам во всем мире советуют проводить просветительские акции о гепатите.

День PR-специалиста в России

Свой профессиональный праздник в этот день отмечают российские PR-специалисты разных отраслей. Праздник был утвержден в 2003 году.

Специалисты этой профессии работают над имиджем компании, создают благоприятные отношения с клиентами, партнерами, государственными учреждениями и инвесторами. Кроме того, они держат связь со средствами массовой информации.

Первый раз этот праздник отметили в 2004 году. С того момента появилась традиция отмечать его ежегодно и поощрять лучших специалистов наградами.

Именины

Именины в этот день отмечают Петр, Вольдемар, Владимир, Василий, Матрена и Агриппина.