28 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают День мечты, а с профессиональным праздником поздравляют столяров. Кроме того, православные отмечают один из главных церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы.

День мечты

Праздника не существовало бы без речи Мартина Лютера Кинга 28 августа 1963 года. Название ему дали в соответствии с цитатой активиста: «У меня есть мечта».

Праздник считается неофициальным. Его учредили благодаря ряду общественных деятелей, вдохновленных жизнью Мартина Лютера Кинга, борца за свободы и равенство граждан перед законом.

Активист посвятил всю жизнь своей мечте и его идеи нашли отклик в обществе. Для праздника характерен девиз: «Мечты сбываются». Этот день как бы служит напоминанием тому, что нельзя отказываться от своих желаний, а нужно стремиться к ним. Любой человек может реализовать свои мечты, прямо как Мартин Лютер Кинг.

День столяра

28 августа свой профессиональный праздник отмечают столяры — люди, специализирующийся на создании и восстановлении различных изделий из дерева. Профессия считается одной из самых древних.

Столяры изготавливают мебель, окна, двери и т. д. Их труд ценился во все времена, а потому такая работа всегда хорошо оплачивается.

Кроме того, это творческая профессия. Но она требует отточенных теоретических и практических знаний.

Началась Всероссийская статистическая перепись населения

Первую советскую перепись населения провели 28 августа 1920 года. Она началась во времена Гражданской войны, а потому охватила всего 72% населения России.

Все население страны впервые охватила Всесоюзная перепись населения в декабре 1926 года. Тогда численность населения составила 147 млн человек.

На 1 января 2023 года численность населения России составляла 146,4 млн человек. В начале 2024 года, по данным Росстата, в стране проживало 146,2 млн человек.

Успение Пресвятой Богородицы

Православные верующие 28 августа отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Он считается одним из самых главных церковных праздников, которому предшествует строгий Успенский пост.

В этот день вспоминают о последних днях жизни Богородицы. По подсчетам исследователей, она прожила 72 года.

Праздник посвящен переходу Богородицы к вечной жизни на небесах. Сюжет Успения популярен в иконописи. Кроме того, в России построено множество храмов, посвященных празднику, например, Успенский собор Московского Кремля.

В Россию возвращена Казанская икона Божьей Матери

Казанская икона Божьей Матери — почитаемая чудотворная икона Богородицы, явленная в 1579 году. Икона была помещена в Казанский монастырь Пресвятой Богородицы. С нее сделали несколько списков (копий).

В июне 1904 года монастырь ограбили. Злоумышленниками украли и чудотворную икону Божьей Матери, а затем уничтожили ее. Ходило предание, что перед трагедией икона была подменена списком, а настоящая уцелела. Но оно не было подтверждено.

Один из списков иконы, созданный в 18 веке, был продан после революции 1917 года. Летом 2004 года он был возвращен в Россию. 28 августа его передали Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II в Успенском соборе Кремля.

Именины

В этот день именины празднуют Александр, Анна, Герасим, Степан, Яков.