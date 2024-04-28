28 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В России сотрудники скорой помощи отмечают профессиональный праздник 28 апреля, также в этот день празднуется День охраны труда во всем мире и Вербное воскресенье у православных.

День работника скорой медицинской помощи

День работника скорой медицинской помощи стал профессиональным праздником только в 2020 году после подписания соответствующего постановления правительством России. Обратиться за помощью врачей в экстренной ситуации можно по коротким номерам 103 и 112 с любого телефона.

История оказания медицинской помощи уходит корнями в 15 век. Тогда впервые начали помогать обездоленным и лечить различных болезней при церквях и монастырях.

Служба скорой медицинской помощи, которую все знают в 2024 году, появилась в конце 19 века — 28 апреля 1898 году. Тогда в двух полицейских участках медикам выделили отдельное помещение и прикрепили к ним по одной машине для выезда по адресам. С 1 января 2005 года в стране начали оказывать скорую медицинскую помощь бесплатно и круглосуточно.

Всемирный день охраны труда

Всемирный день охраны труда, или всемирный день безопасности и здоровья на рабочем месте в 2003 году учредила международная организация труда, МОТ (International Labour Organization, ILO). В этот день принято привлекать внимание к условиям труда различных профессий, чтобы обратить внимание на уязвимости и исправить их, а это, в свою очередь, приведет к сокращению смертности на рабочем месте.

История праздника тянется от Дня памяти погибших работников, который был посвящен американским и канадским трудящимся в 1989 году.

Как правило, в этот день более чем в 100 странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам труда. Организацией занимаются профсоюзы.

Вербное воскресенье

Вербное воскресенье православные отмечают в 2024 году отмечают 28 апреля. В этот день нельзя заниматься физическим трудом, нельзя наводить порядок в доме, стирать и подметать, а также устраивать пышные празднования. В этот день принято посещать церкви и проводить время с семьей.

Православный церковный календарь-пасхалия состоит из двух частей: неподвижной, это когда у праздника ежегодно сохраняется одна и та же дата, и подвижной — когда дата каждый год меняется. Пасха входит в подвижную часть календаря. Ежегодно дату празднования определяет лунный календарь — ее отмечают после первого весеннего полнолуния. Вербное воскресенье отмечается ровно за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста.

Праздник посвящен торжественному появлению Иисуса Христа в Иерусалиме накануне его мученических страданий и смерти. В этот день принято посещать богослужения, освящать в храмах вербные или ивовые ветви, которые символизируют пальмовые ветви, которыми иудеи приветствовали Иисуса в Иерусалиме. В России пальмы есть только в южных регионах, поэтому верующие стали использовать вербу для обряда — первое дерево, которое цветет весной.

Именины

Имены в этот день отмечают Яков, Федор, Трофим, Теодор, Севастьян, Савва, Мстислав, Лукьян, Леонид, Виктор, Аристарх, Андрей, Александр, Василиса, Анастасия.