27 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуют День воспитателя и всех дошкольных работников в России, а также отмечают Всемирный день туризма и праздник Воздвижения Креста Господня.

Всемирный день туризма

Праздник учредили в 1979 году по инициативе Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. Он отмечается ежегодно. Дата праздника связана с тем, что 27 сентября 1970 года был принят устав Всемирной туристской организации.

В эту дату проводятся различные мероприятия, направленные на пропаганду туризма. Специалисты отмечают, что это направление часто привносит в экономику многих стран значительный вклад. Кроме того, туризм позволяет развивать связи между разными народами.

Каждый год праздник посвящают определенной тематике, например «Туризм и качество жизни», «Вклад в туризм» и т. д. По традиции, 27 сентября проводят туристические слеты.

День воспитателя и всех дошкольных работников в России

Праздник считается общенациональным в России. Его учредили в 2004 году. Дату выбрали не случайно — она приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге. Событие произошло в 1863 году. В 2016 году ему присвоили государственный уровень.

Цель праздника — обратить внимание общества на развитие дошкольного образования. Педагоги обращают внимание, что именно в детстве формируется личность, и на благополучие ребенка в этом плане может повлиять хороший наставник в лице воспитателя.

В этот день проводятся торжественные мероприятия. По традиции, малыши готовят выступления, посвященные своим воспитателям.

Праздник Воздвижения Креста Господня

Праздник установлен в память обретения Креста Господня. Это произошло рядом с местом распятия Иисуса Христа — горой Голгофой в Иерусалиме.

По преданию, равноапостольная царица Елена отправилась в Иерусалим на поиски христианских святынь по поручению своего сына, императора Константина. Там она и нашла Крест, на котором был распят Иисус Христос, а также пещеру, где он был погребен и воскрес — Гроб Господень.

Александру I представлен первый в мире велосипед

Первый в мире двухколесный велосипед изобрел крепостной Ефим Артамонов. Это была железная конструкция в виде двухколесной тележки с педальным приводом и рулем.

На велосипеде крепостной смог проехать от Урала до Санкт-Петербурга. Он успел на коронацию Александра I, которая произошла (15 - по старому стилю) 27 сентября 1801 года. Императора так удивило изобретение, что он даровал Артамонову и его семье свободу от крепостной зависимости.

Именины

Именины сегодня празднует Иван.